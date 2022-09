Soundcore Sleep: In-Ears zum Schlafen mit Geräusch-Stopp und Wecker

Als Einschlafgeräusche stehen beruhigende Klänge, weißes Rauschen in der Soundcore-Applikation oder auch die eigene Musik zur Verfügung. Die Soundcore Sleep A10 verbinden sich per Bluetooth 5.2 mit dem eigenen Gerät und kommen auf eine Akkuleistung von 10 Stunden.

Zum einen bringen die Soundcore Sleep A10 eine Geräuschunterdrückung mit die nächtliche Störgeräusche so gut wie möglich filtern soll und dafür nach Angaben des Herstellers über „speziellen ANC-Algorithmen“ verfügt, die Nachbarschaftslärm, Störgeräusche von der Straße und das Schnarchen des eigenen Partners in ihrer Intensität deutlich reduzieren sollen – möglich soll die Absenkung des Pegels um bis zu 35 dB sein.

Die Ohrhörer richten sich ausdrücklich an Anwenderinnen und Anwender die Probleme beim Ein- bzw. Durchschlafen haben und will diese mit mehrere technischen Hilfsmitteln entlasten.

