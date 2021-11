Soundcore Frames: Ankers Audiobrille startet offiziell

Mitte Oktober vorgestellt, ist die Audiobrille der Anker-Tochter Soundcore heute offiziell in den Markt gestartet. Die Vorbestellungen des Basis-Modells werden ab heute entgegengenommen, bis die Bluetooth-Brille letztlich ausgeliefert wird, kann es jedoch noch bis Mitte November dauern.

Magnet-Adapter kümmern sich um die Ladung

Bluetooh-Brille mit 5 Stunde Akku

Kurz zum Reinholen: Mit den Soundcore Frames hatte Anker eine Audiobrille vorgestellt, die mit dem gleichnamigen Angebot von Bose konkurrieren soll und eine Alternative zu Kopfhörern anbieten will, die nicht in, sondern leicht über bzw. hinter den Ohren sitzt. So spielen die Soundcore Frames das empfangene Bluetooth-Signal über vier kleine Lautsprecher ab, die in den Brillenbügeln versteckt sind.

Dies hat den Vorteil, dass die eigenen Ohren (etwa beim Radfahren wichtig) nicht verschlossen werden, allerdings auch den Nachteil, dass die Musikwiedergabe nicht ganz so privat ausfällt wie mit persönlichen Ohrhörern. Für den Einsatz in der Bahn oder in der Bibliothek eignen sich die Soundcore Frames daher eher nicht.

Zum Start mit 10 Brillen-Designs

Die Audiobrille bringt es auf fünfeinhalb Stunden ununterbrochenen Musik-Wiedergabe und kann mit einer kurzen Ladung von nur 10 Minuten immerhin 90 Minuten Audio wiedergeben. Zwei Mikrofone gestatten das Führen von Telefonaten.

2 Bügel, 4 Speaker, 10 Design-Rahmen

Die Soundcore Frames werden in den Modell-Variationen „Tour“ und „Landmark“ ab sofort für 179,99 Euro verkauft. Bereits erhältlich sind die auswechselbaren Rahmen Landmark Tortoise und Cafe.

Diese und alle weiteren Zusatz-Rahmen, die später angeboten werden, tragen einen Stückpreis von 49,99 Euro. Insgesamt sollen in der ersten Kollektion 10 unterschiedliche Rahmen erhältlich sein.

Auf seinem offiziellen YouTube-Kanal hat der Hersteller über zehn Videos zu den Soundcore Frames veröffentlicht, die unter anderem die Bedienung und die Umgestaltung der Audiobrille demonstrieren.