Soundcore Frames: Anker präsentiert Ohrhörer-Brille

Unter dem Label Soundcore versammelt der Zubehörhersteller Anker schon seit geraumer Zeit Audioprodukte wie Kopfhörer und Lautsprecher. Mit den Soundcore Frames kündigt Anker nun eine Sonnenbrille mit integrierten Ohrhörern an, die Erinnerungen and die bereits vor zwei Jahren vorgestellten Bose Frames weckt, sich vom Design her aber ein ganzes Stück zeitgemäßer präsentiert.

Auf diesen Umstand spielt Anker dann auch bei der Ankündigung der neuen Musikbrille an. Der Markt für derartiges Zubehör sei bislang ausgesprochen langweilig gewesen und mit den neuen Soundcore Frames wolle man ein stilvolleres Audioerlebnis bieten. So stehen zehn verschiedene Designs zur Auswahl, die zudem in verschiedenen Größen erhältlich sind. Darunter finden sich getönte Sonnenbrillen ebenso wie Brillen mit Sehstärke oder augenschützenden Filteroptionen.

Der Clou bei den Soundcore Frames ist die Tatsache, dass die Ohrhörertechnik komplett in den Bügeln steckt, die man dank eines Schnellverschlusssystems mit verschiedenen Frontpartien verwenden kann. Der Käufer legt sich also nicht zwingend auf ein Design fest, sondern kann zusätzliche „Brillen“ erwerben, die sich dann mit den bereits vorhandenen Bügeln verwenden lassen.

Für ein ansprechendes Audioerlebnis soll das OpenSurround-System des Herstellers sorgen. Der Stereoklang der SoundCore Frames wird dabei durch jeweils zwei in den Bügeln verbaute Lautsprecher erzeugt – einer davon direkt am Ohr und ein weiterer leicht hinter dem Ohr zur Verstärkung des Stereoeffekts. Eine integriere Ohrerkennung sorgt dafür, dass die Wiedergabe automatisch unterbrochen wird, sobald man die Brille abnimmt. Dank integrierter Mikrofone lassen sich die Soundcore Frames zudem für Freisprech- und Videotelefonate nutzen.

Die Akkulaufzeit des Bluetooth-Zubehörs wird vom Hersteller mit bis zu 5,5 Stunden Audiowiedergabe angegeben. Per Schnellladung sollen zehn Minuten Ladestrom genügen, um weitere anderthalb Stunden Musikgenuss zu ermöglichen. Als Ladezubehör ist ein magnetisches Ladekabel im Lieferumfang enthalten.

Die Soundcore Frames werden als Komplettset im kommenden Monat zum Preis von 179,99 Euro hierzulande in den Verkauf gehen. Zusätzliche Designrahmen sind dann zum Preis von 49,99 Euro erhältlich.