Soundcore C30i: Open-Ear-Portfolio wird weiter ausgebaut

Die Anker-Marke Soundcore erweitert ihr Angebot an Open-Ear-Kopfhörern. Auf den erst Mitte März vorgestellten AeroFit folgt nun das Modell C30i, das durch sein Clip-on-Design ohne Verschlusseffekt im Ohr sitzen soll und dennoch einen sicheren und angenehmen Sitz verspricht.

Für ein komplett offenes Ohr

Die Soundcore C30i sind die ersten Open-Ear-Ohrhörer des Anbieters, die auf das Clip-on-Design setzen. Die neue Bauweise soll dafür sorgen, dass die Kopfhörer auch bei intensiver Nutzung stets sicher am Ohr sitzen. Zudem werden die Ohrhörer mit zusätzlichen, ansteckbaren Ohrbügeln ausgeliefert.

Die neuen Soundcore-Ohrhörer verfügen über besonders große Treiber mit einer Abmessung von 12 mm × 17 mm und einen direktionalen Klangaustritt, der das Audiosignal direkt in Richtung Gehörgang ausspielt. In Verbindung mit einer Titan-beschichteten Membran sollen die Ohrhörer trotz des offenen Einsatzes so ein „klares und lebendiges Klangbild“ liefern.

Ein weiteres Merkmal der C30i ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Wasser. Eine schützende Nanobeschichtung sorgt für eine IPX4-Zertifizierung, also einen Spritzwasserschutz, der den Einsatz im Regen möglich machen soll.

C30i folgen auf AeroFit und AeroFit Pro

Die beiliegenden Ohrbügel sind in zwei Größen erhältlich, sodass Nutzer je nach Vorliebe einen festeren oder lockereren Sitz wählen können. Trotz der vergleichsweise robusten Konstruktion wiegen die C30i nur 5,7 Gramm und damit weniger als halb so viel wie die AeroFit Pro, was sich vor allem positiv auf den Dauereinsatz der Ohrhörer auswirken soll.

In Sachen Stabilität bieten die C30i eine große Kontaktfläche, die selbst bei intensiven Bewegungen für einen sicheren Halt sorgen soll. Eine Akkuladung reicht für bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit, während das mitgelieferte Ladeetui die Gesamtspielzeit auf 30 Stunden verlängert.

Soundcore hat die neuen C30i jetzt mit einem Verkaufspreis von 69 Dollar auf der eigenen Webseite gelistet und liegt damit deutlich unter den 109 Euro beziehungsweise 169 Euro, die für die AeroFit und für die AeroFit Pro verlangt werden.

Wir melden uns erneut, sobald die Ohrhörer auch hierzulande verfügbar sind.