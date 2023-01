Sony überrascht mit neuem Walkman

Sony will seinen neuen Walkman in Kürze in den Handel bringen. Das Gerät ist wahlweise in Schwarz oder Blau erhältlich und die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 399 Euro.

Die Akkulaufzeit des Sony-Players hängt stark auch vom Dateiformat und der gewählten Wiedergabevariante ab. Hat man Dateien mit 44,1 kHz FLAC aus Ausgangsmaterial und einen per Kabel verbundenen Kopfhörer, bringt es der Walkman auf bis zu 36 Stunden Laufzeit. Spielt man dagegen MP3-Dateien über Bluetooth ab, muss man im schlechtesten Fall schon nach 18 Stunden an die Steckdose. Hier genügen dann 3,5 Stunden, um den integrierten Akku wieder vollständig zu laden. Mit Musikdateien kann der Sony NW-A306 über WLAN gefüttert werden, und um eine schnelle Datenübertragung zu ermöglichen, werden hier zusätzlich zum 2,4 GHz-Band auch Verbindungen über 5 GHz unterstützt.

Sony überrascht uns mit einem neuen Walkman. Der in Kürze erhältliche Sony NW-A306 kommt dabei trotz seines vollflächigen Touch-Screens schon beinahe in Retro-Optik. Dieser Eindruck entsteht wohl vor allem aufgrund der seitlich platzierten, für heutige Elektronikgeräte schon beinahe ungewöhnlichen Hardware-Tasten.

