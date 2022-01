Vor 15 Jahren: Apple stellt das erste iPhone vor

Am heutigen Tag ist es 15 Jahre her, seit der damalige Apple-Chef Steve Jobs mit den Worten „Auf diesen Tag habe ich zweieinhalb Jahre lang gewartet“ das erste iPhone angekündigt hat. Die im Rahmen der damals noch alljährlich stattfindenden Apple-Messe Macworld abgehaltene Präsentation zaubert bei vielen Apple-Nutzern bis heute eine Gänsehaut hervor.

Steve Jobs versprach dem Publikum damals zunächst drei verschiedene Geräte, um kurz darauf aufzulösen, dass es sich bei dem angekündigten Breitbild-iPod, Telefon und Internet-Kommunikator um ein und das selbe Gerät handelte.

Today, we’re introducing three revolutionary products. The first one is a widescreen iPod with touch controls. And the second is a revolutionary mobile phone. The third is a breakthrough Internet communications device. … These are not three separate devices, this is one device, and we are calling it iPhone.