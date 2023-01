Deezer stellt seine separate Hörbuch-App ein [UPDATE]

Wir, bei Deezer, sind ständig darum bemüht, unseren Nutzerinnen ein herausragendes Erlebnis zu bieten. Die Deezer Premium- und Deezer Family-Abonnements beinhalten standardmäßig HiFi-Qualität sowie eine Reihe innovativer Funktionen wie die Identifizierung von Songs durch Summen innerhalb der Songcatcher Funktion, Musik-Quizze und Live-Video-Streaming. Um weiterhin innovativ zu sein und uns auf unser Kerngeschäft und unsere Initiativen zu konzentrieren, haben wir uns entschieden, die eigenständige deutsche Hörbuch-App "Audiobooks by Deezer" zu schließen. Wir stellen weiterhin das gleiche Angebot an Hörbüchern und Hörspielen auf Deezer bereit, um ein abwechslungsreiches und spannendes Hörerlebnis zu gewährleisten.

Bei auf Hörbücher spezialisierten Anbietern wie Audible oder BookBeat wird man diese Entwicklung dagegen mit Erleichterung aufnehmen, gewinnen diese Angebote so doch nochmal deutlich an Attraktivität.

Deezer vertröstet seine Nutzer zwar mit dem Hinweis, dass man all seine Lieblingsinhalte weiterhin über die reguläre Deezer-App finden wird, doch darf man sich im Zusammenhang mit der Ankündigung durchaus Gedanken darüber machen, wie es um das Hörbuch-Angebot bei Deezer in Zukunft begestellt sein wird.

Schlechte Nachrichten für alle Nutzer von Deezer , die gerne Hörbücher hören. Die von dem Musikdienst separat angebotene Anwendung „ Audiobooks by Deezer “ wird am 31. Januar eingestellt. Danach lässt sich die App nicht mehr nutzen.

