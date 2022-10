Sonos Sub Mini: Verkaufsstart für den neuen Subwoofer

Mit dem Sub Mini startet heute das neueste Mitglied der Lautsprecherfamilie von Sonos in den Verkauf. Wir haben den Lautsprecher ja bereits ausführlich vorgestellt. Der neue Subwoofer ist kleiner, leichter und günstiger als sein großer Bruder, sollte in den meisten Wohnsituationen aber mehr als ausreichend sein.

Der Sub Mini ist nicht nur als Ergänzung für TV-Soundsysteme gedacht, sondern soll auch beim klassischen Musikgenuss über die per App gesteuerten Multiroom-Systeme von Sonos für zusätzliches Volumen sorgen. Somit empfiehlt der Hersteller die Kombination mit den Soundbar-Modellen Beam und Ray ebenso wie mit Lautsprechern wie dem Sonos One oder Sonos One SL.

Generell lässt sich der Sub Mini mit allen Sonos-Lautsprechern und -Verstärkern mit Ausnahme der mobilen Geräte Move und Roam verknüpfen. Zudem sind auch die von IKEA in Kooperation mit Sonos angebotenen und aktuell sogar schon ab 89 Euro erhältlichen SYMFONISK-Lautsprecher mit dem Sub Mini kompatibel.

Sonos bietet den Sub Mini in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 499 Euro an, aktuell ist das Gerät beim Hersteller selbst aber direkt vergriffen und wird als voraussichtlich ab dem 28. Oktober lieferbar gelistet. Bei Amazon scheine aktuell noch Lagerbestände vorhanden, hier wird als Liefertermin der 10. Oktober angegeben.