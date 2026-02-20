Sonos-Steuerung: Lyd ergänzt weitere iPhone-Funktionen

Die Anwendung Lyd ist ursprünglich als Sonos-Controller für die Apple Watch gestartet und bietet mittlerweile auch auf dem iPhone verschiedene Funktionen an. In der jetzt verfügbaren Version 5.1.0 werden diese um die Möglichkeit ergänzt, die Lautstärke der Wiedergabe mithilfe der Lautstärketasten des iPhones zu regeln.

Die neue Option setzt allerdings voraus, dass die Lyd-App auf dem iPhone geöffnet ist. Wenn die Funktion gewünscht ist, kann man sie über die Einstellungen im Wiedergabefenster aktivieren.

Sonos hatte die Möglichkeit der Tastensteuerung früher auch in die offizielle App integriert. Letztendlich ist es Gewohnheitssache, doch geht aus unserer Sicht diese Art der Bedienung deutlich besser von der Hand als über den Schieberegler auf dem Touchscreen.

Weitere Neuerungen seit Version 5

Bereits zu Jahresbeginn haben die Entwickler mit der Veröffentlichung der Lyd-App in Version 5 ein paar nennenswerte Erweiterungen für das iPhone bereitgestellt. Dabei wurden nicht nur Live-Aktivitäten und die Integration in den Notch-Bereich „Dynamic Island“, sondern auch Widgets, die Unterstützung von Kurzbefehlen und die Möglichkeit zur Musiksteuerung vom Sperrbildschirm aus ergänzt.

Mit den von Lyd in drei verschiedenen Größen angebotenen Widgets ist die Musiksteuerung diskret vom Home-Bildschirm aus möglich. In der größten Version wird die Covergrafik zum aktuellen Musiktitel in voller Größe unter den Bedienelementen angezeigt.

Die Unterstützung von Kurzbefehlen haben die Entwickler erst zu Monatsbeginn um die Kommandos „Musik abspielen“ zum Abspielen ausgewählter Favoriten, Radiosender oder Wiedergabelisten und „Lautstärke einstellen“ erweitert.

Alternative zur offiziellen Sonos-App

Lyd profitiert ebenso wie Apps wie Sonify von der Tatsache, dass die offizielle Sonos-App ausgesprochen träge ist und man mit solchen Anwendungen von Drittanbietern deutlich flotter arbeitet.

Die App lässt sich kostenlos laden und in vollem Umfang ausprobieren. Die Vollversion wird als Einmalkauf für 7,99 Euro oder über ein Abo-Modell angeboten.