Google Maps zeigt ohne Anmeldung weniger Inhalte

Google lotet im Zusammenhang mit seinem Kartenangebot Google Maps offenbar die Möglichkeiten aus, die Anzeige von Informationen für nicht angemeldete Nutzer zu begrenzen. Anwender berichten davon, dass sie die Meldung „eingeschränkte Ansicht“ zu sehen bekommen, wenn sie Google Maps ohne Anmeldung öffnen.

Konkret werden laut betroffenen Nutzern beispielsweise weniger Fotos zu den in der Karten-App auswahlbaren Orten oder nur eingeschränkte Anmerkungen und Rezensionen angezeigt. Auch Verweise auf Ticket- oder Buchungsangebote werden ausgeblendet, wenn man nicht angemeldet ist. Verfügbar bleiben hingegen grundlegende Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten und Kontaktdaten.

Erste Berichte auch aus Deutschland

Erste Meldungen diesbezüglich waren bereits zu Wochenbeginn in Internetforen, darunter Reddit, zu finden. Mittlerweile liegen auch erste Berichte von Anwendern aus Deutschland vor. Auf unseren iPhones und Macs ist bislang jedoch kein Unterschied zu erkennen, egal ob wir in Google Maps ab- oder angemeldet sind.

Google weist zwar in Hilfedokumenten darauf hin, dass die beschränkte Ansicht auch aus technischen Gründen, beispielsweise durch die Inkompatibilität mit bestimmten Browser-Erweiterungen, aktiviert werden könnte. Laut den Nutzerberichten zu diesem Thema hängt die Einschränkung aber eindeutig damit zusammen, ob man den Kartendienst von Google mit oder ohne aktiviertem Benutzerkonto nutzt.

Hintergrund unklar

Die Meinungen zu den Beweggründen hinter dieser Einschränkung gehen auseinander. Eine Vermutung lautet, dass Google auf diese Weise das automatisierte Auslesen der Inhalte seines Kartenangebots verhindern will. Genauso gut sei es jedoch denkbar, dass das Unternehmen den Anreiz erhöhen will, ein Benutzerkonto bei Google zu führen und dieses auch aktiv zu verwenden. Allerdings wollen wir noch nicht ganz ausschließen, dass es sich hier lediglich um ein technisches Problem handelt. Von offizieller Seite gibt es diesbezüglich bislang keinerlei Ankündigung oder Stellungnahme.