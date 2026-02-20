Auch deutsche Nutzer betroffen
Google Maps zeigt ohne Anmeldung weniger Inhalte
Google lotet im Zusammenhang mit seinem Kartenangebot Google Maps offenbar die Möglichkeiten aus, die Anzeige von Informationen für nicht angemeldete Nutzer zu begrenzen. Anwender berichten davon, dass sie die Meldung „eingeschränkte Ansicht“ zu sehen bekommen, wenn sie Google Maps ohne Anmeldung öffnen.
Konkret werden laut betroffenen Nutzern beispielsweise weniger Fotos zu den in der Karten-App auswahlbaren Orten oder nur eingeschränkte Anmerkungen und Rezensionen angezeigt. Auch Verweise auf Ticket- oder Buchungsangebote werden ausgeblendet, wenn man nicht angemeldet ist. Verfügbar bleiben hingegen grundlegende Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten und Kontaktdaten.
Erste Berichte auch aus Deutschland
Erste Meldungen diesbezüglich waren bereits zu Wochenbeginn in Internetforen, darunter Reddit, zu finden. Mittlerweile liegen auch erste Berichte von Anwendern aus Deutschland vor. Auf unseren iPhones und Macs ist bislang jedoch kein Unterschied zu erkennen, egal ob wir in Google Maps ab- oder angemeldet sind.
Google weist zwar in Hilfedokumenten darauf hin, dass die beschränkte Ansicht auch aus technischen Gründen, beispielsweise durch die Inkompatibilität mit bestimmten Browser-Erweiterungen, aktiviert werden könnte. Laut den Nutzerberichten zu diesem Thema hängt die Einschränkung aber eindeutig damit zusammen, ob man den Kartendienst von Google mit oder ohne aktiviertem Benutzerkonto nutzt.
Hintergrund unklar
Die Meinungen zu den Beweggründen hinter dieser Einschränkung gehen auseinander. Eine Vermutung lautet, dass Google auf diese Weise das automatisierte Auslesen der Inhalte seines Kartenangebots verhindern will. Genauso gut sei es jedoch denkbar, dass das Unternehmen den Anreiz erhöhen will, ein Benutzerkonto bei Google zu führen und dieses auch aktiv zu verwenden. Allerdings wollen wir noch nicht ganz ausschließen, dass es sich hier lediglich um ein technisches Problem handelt. Von offizieller Seite gibt es diesbezüglich bislang keinerlei Ankündigung oder Stellungnahme.
Ist euch eigentlich auch aufgefallen das Apple Maps auf den iOS Geräten alle fahrenden Autos von den Straßen entfernt hat? Auf Beta Karte im Netz sind sie noch da, die haben auf den iOS Geräten die Karte gegen eine ältere Autobereinigte Karte ausgetauscht.
Was für Autos fahren denn auf der Karte?
Finde ich gut. Dann sieht man an Kreuzungen wenigstens die aufgemalten Pfeile auf den Spuren. Allerdings finden sich hier und da noch Artefakte (halbe oder halbdurchsichtige Autos) an Kreuzungen.
@FF
Ich verstehe Deinen Punkt nicht.
Bitte mal erläutern wo das Problem liegt bzw. liegen soll.
Das freie Internet verschwindet leider zunehmend hinter Account- und Bezahlschranken.
Was bitte hat das mit Freiheit zu tun, wenn hier eine Dienstleistung angeboten wird nur weil es Kostenlos war weiß das nicht, dass es immerwährend so bleibt
Tja, da sieht man wieder wie abhängig Europa ist.
Ich versteh bis heute nicht warum man in den Ländern der EU keine Daten sammelt für ganzen POI usw. und dann alles bei Openstreetmap rein haut.
Hoffentlich kommt da mal Bewegung rein.
Es gibt noch mehr also Google Maps oder Apple Karten. Schauste mal…
Wego here wurde von Nokia gestartet und dann von Mercedes (oder BMW) übernommen. Ist und war ein rein europäischer Anbieter.
OpenStreetmap existiert ebenso.
Google nervt gerade maximal. Versucht mal, gezielt zu einem Thema Bilder zu suchen. 90% der Bilder sind bei mir gerade KI-Generiert. Grausam.
Datenschutz ist das Zauberwort, welches ihr sucht.
Da angemeldete User den AGB von google zugestimmt haben, kann Google mit den Daten im Grunde tun und lassen was es will.
Bist du nicht angemeldet, siehe Verfahren gegen Facebook und dem Tracking nicht angemeldeter User.
Ooooh, sind die Nutzerdaten ohne Konto nicht mehr genug wertvoll für die Werbekunden?
Na dann, hopp, hopp, liebe Google-Maps Gratis-Nutzer: schnell anmelden ^^
Nix wofür ich Google Maps verwende. Wenn ich gmaps überhaupt verwende.