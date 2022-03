Sonos Roam SL: Kommt am 15. März, kostet 180 Euro

Die auf Multiroom-Musiksysteme spezialisierten Lautsprecher-Verkäufer von Sonos haben die baldige Verfügbarkeit des Sonos Roam SL bekanntgegeben und folgend damit der selben Strategie, die wir bereits beim Sonos One und dem Sonos One SL beobachtet haben.

Auch der auf ifun.de im April 2021 ausführlich besprochene Mini-Lautsprecher, wir zukünftig in einer SL-Variante ohne Sprachassistenz bereitstehen – merkt euch als Eselsbrücke einfach SL = Silent.

WLAN-Lautsprecher mit Bluetooth

Ansonsten ändert sich so gut wie nichts. Auch beim Sonos Roam SL handelt es sich um einen kombinierten WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem Akku und kabelloser Lademöglichkeit. In den eigenen vier Wänden eingesetzt, lässt sich der Sonos Roam SL wie ein klassischer Sonos-Speaker nutzen, der synchron mit anderen Lautsprechern in der Wohnung spielt und auf über 60 Musikdienste zugreifen kann.

Ohne Sprachassistenz zum selben Preis

Unterwegs mitgenommen, wird auf dem WLAN-Lautsprecher ein konventioneller Bluetooth-Speaker, der Grillabend und Kindergeburtstag im Freien aufpeppen kann, ohne dafür eine WLAN-Verbindung zu benötigen. Der Sonos Roam wird seit April 2021 zum Kauf angeboten und startete ebenfalls zum Preis von 179 Euro in den Markt.

Beim neuen Sonos Roam SL bleibt der Preis gleich, obwohl sich Sonos Mikrofon, Mikrofon-Taste und die Anbindung an Alexa und den Google Assistent spart. Wie schon das Original wird es auch den Sonos Roam SL in einer weißen und einer schwarzen Variante geben. Geplant ist, dass der Sonos Roam SL ab dem 15. März 2022 für 179 Euro in Deutschland verfügbar sein wird. Vorbestellungen sind allerdings bereits ab heute auf sonos.com möglich.

Der Sonos Roam SL soll es auf bis zu 10 Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe bringen und ist sowohl staub- als auch wasserdicht. Unsere Besprechung des Sonos Roam könnt ihr hier nachlesen: