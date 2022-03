Apple erhöht Servicepreise: iPhone-Akkus werden teurer

Wer ein älteres iPhone wieder fit machen möchte und einen neuen Akku für ein iPhone SE ein iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus oder iPhone 8/8 Plus benötigt, zahlt weiterhin den vergünstigten Tarif von pauschalen 55 Euro.

Apple hat Hand an die seit mehreren Monaten unverändert stabilen Servicepreise gelegt und die hauseigene Preisgestaltung für Arbeiten am Akku aller unterstützen iPhone-Modelle modifiziert. Weiterhin setzt Apple hier auf zwei Preise, die für neuere und ältere Geräte gelten, wenn diese sich bereits außerhalb der gesetzlichen Garantiezeit befinden, hat den teureren Preis aber noch ein wenig nach oben geschraubt.

