Bei Reach Now hat man eine Sonderseite mit Fragen und Antworten zum Aus der Mobilitäts-Applikation veröffentlicht und geht hier auch auf den Umgang mit den noch vorhandenen persönlichen Daten der Bestandskunden ein. Diese sollen soweit möglich gelöscht werden und werden nur noch in Fällen, in denen dies buchhalterisch vorausgesetzt wird, bis zum Ablauf der entsprechenden Fristen aufbewahrt.

Diese sollen jetzt zur FREE NOW -App wechseln. FREE NOW soll zum 1. April die „zentrale Plattform für multimodale Angebote“ der beiden Autokonzerne werden und lockt zur Stunde mit einem Neukunden-Discount von zweimal 30 Prozent.

Seit wenigen Minuten steht nun fest: Reach Now, die App zur multimodale Fortbewegung, gehört nicht dazu. So hat die für das Angebot verantwortliche moovel Group GmbH heute bekanntgegeben, die Reach Now-App zum 31. März einstellen zu wollen und hat gleichzeitig damit begonnen, sich mit der Aussprache formeller Kündigungen von Bestandskunden zu trennen.

Anwender sollen zu FREE NOW wechseln Reach Now: App wird eingestellt, Nutzer erhalten Kündigungen

