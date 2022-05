Sonos Roam kommt in drei neuen Farben

Bei Sonos kann uns schon seit geraumer Zeit so gut wie gar nichts mehr überraschen. Neue Produkte des Anbieters von Multi-Room-Audiolösungen sind inzwischen meist schon Wochen vor ihrer offiziellen Ankündigung bekannt – egal, ob Hard- oder Software. Aktuelle Beispiele sind die kommende Soundbar Ray ebenso wie eine hauseigene Sprachsteuerung von Sonos und nun auch die anstehende Verfügbarkeit des tragbaren und mit WLAN und Bluetooth kompatiblen Lautsprechers Sonos Roam in neuen Farben.

Wer also mit dem Gedanken spielt, sich einen Sonos Roam zuzulegen, wartet vielleicht noch ein paar Tage um dann neben den Standardfarben Schwarz und Weiß auch die Option auf erfrischendere Farbvarianten zu haben. Voraussichtlich bereits von morgen an wird Sonos den Roam in Sunset-Rot, einem hellen Wave-Blau und Olivgrün anbieten.

Was vom Hersteller vermutlich als Überraschung geplant war, ist nicht zuletzt deswegen bereits vorab bekannt, weil die Vertriebspartner von Sonos bereits mit umfassenden Werbematerialien ausgestattet wurden. So hat beispielsweise ein spanischer Händler etwas voreilig schon entsprechende Mails verschickt, in denen die neuen Farben als „exklusive Ankündigung“ beworben werden.

Wer den Sonos Roam in erster Linie günstig kaufen will, greift wohl aber besser zu den schon erhältlichen Standardfarben. Als Lite-Variante „SL“ ohne Mikrofon gibt es den Sonos Roam bereits für 164 Euro und die reguläre Version mit Sprachassistenz-Option ist ab 169 Euro statt 199 Euro zu haben.

Sonos Soundbar Ray und Voice Control in Kürze startklar

Wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass es bei Sonos derzeit so ganz und gar nicht mit der Geheimhaltung klappt. So liegen die wesentlichen Details zur kommenden Soundbar Sonos Ray bereits seit mehreren Wochen vor. Das Gerät richtet sich mit einem Preis unter 300 Euro an Einsteiger in diesem Bereich und ergänzt die bislang aus dem Sonos Beam für 499 Euro und dem Sonos Arc für 999 Euro bestehende Produktlinie nach unten.

Mit einer Ankündigung der Sonos Ray wird am 25. Mai gerechnet. Ebenfalls neu im Programm hat Sonos von nächstem Monat an dann wohl auch die eigene Sprachassistenz-Funktion Sonos Voice Control als Alternative zu Google oder Alexa.