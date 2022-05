Homematic IP will das neue Keypad in Kürze in den Handel bringen. Das Zubehör lässt sich bereits zum Preis von 99,95 Euro bei ELV vorbestellen , als voraussichtliche Lieferzeit gibt der von e-Q3, dem auch hinter Homematic IP stehenden Hersteller von Smarthome- und Elektronikgeräten betriebene Onlineshop derzeit eine Woche an. Der Homematic IP Türschloss-Antrieb ist ebenfalls bei ELV zum Preis von 150 Euro erhältlich.

Dank eines integriertem Näherungssensors kann die Tastenbeleuchtung des Homematic IP Keypad automatisch aktiviert werden, sobald. man vor der Tür steht. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen Batterien vom Typ AAA sorgen bis zu zwei Jahre lang für die für die Keypad-Funktionen nötige Stromversorgung. Hinter der wettergeschützten Tastatur des Geräts befindet sich ein sogenannter Sabotagekontakt, der bei Manipulationsversuchen mithilfe von Push-Mitteilungen und blinkenden LEDs am Keypad Alarm schlagen kann. Darüber hinaus werden sämtliche Betätigungen des Schlosses inklusive eventueller Fehleingaben in der Homematic-IP-App protokolliert und können, wenn gewünscht, ebenfalls mit Push-Alarmen verknüpft werden.

Homematic IP erweitert sein Smarthome-Angebot um ein in Verbindung mit dem bereits erhältlichen Türschlossantrieb verwendbares Keypad . Als Alternative zum Öffnen per Schlüssel oder App lässt sich die Haus- oder Wohnungstür damit auch mittels eines Zahlencodes öffnen.

Homematic IP bietet Keypad als Ergänzung zum Smarthome-Türschloss an

