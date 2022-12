Sonos bei IKEA: Preiserhöhung offiziell zurückgenommen

Seit August 2019 bietet das schwedische Möbelhaus IKEA relativ günstige Multi-Room-Lautsprecher mit WLAN-Integration und App-Steuerung an. Die in Kooperation mit den Audio-Experten von Sonos in den Markt eingeführte Produktlinie trägt den Namen SYMFONISK und machte auch ihren Verkaufspreis zum Teil der Marketing-Botschaft.

SYMFONISK startete im August 2019

Gute Möbel müssen nicht teuer sein, gute Lautsprecher auch nicht. So die Botschaft des Möbelhändlers, zur Markteinführung der SYMFONISK-Regallautsprecher. Diese debütierten 2019 mit einem Verkaufspreis von 99 Euro.

Teils billig, teils brillant – IKEA SYMFONISK ausprobiert

30%-Preissteigerung erst im März

Im März 2022 hob IKEA den offiziellen Verkaufspreis der günstigen Sonos-Lautsprecher dann auf 129 Euro an und irritierte potenzielle Käufer der Streaming-Boxen mit einer plötzlichen Preissteigerung von satten 30 Prozent.

Eine Preiserhöhung die der Möbelhändler nun wieder zurückgenommen hat. Wie eine IKEA-Sprecherin auf Nachfrage gegenüber ifun.de einräumte, hat man bei IKEA zum Auftakt des Geschäftsjahres 2023 damit begonnen, die Preise für einige Teile des Sortiments wieder zu senken.

Seit September werden viele Produkte, deren Preise als Reaktion auf die starke Kostensteigerungen in der weltweiten Lieferkette nach oben angepasst wurden, nun wieder reduziert.

Bis auf Weiteres für 99,99 Euro

Im Dezember hat sich IKEA dann auch dem SYMFONISK-Regallautsprecher angenommen und hat diesen nun wieder für 99,99 Euro im Programm.

Zwar Blickt man bei IKEA optimistisch in die Zukunft, gibt aber zu bedenken, dass man selbst nicht immun gegen die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sei und schließt zukünftige Preiserhöhungen nicht aus. So werde man die aktuellen Verkaufspreis auch zukünftig in regelmäßigen Abständen prüfen und anpassen. Momentan jedoch beträgt der Listenpreis des SYMFONISK-Regallautsprecher wieder 99,99 Euro und liegt damit nur 99 Cent über dem Verkaufspreis der ersten Generation.