AirTag Batterie leer: Beim Ersatzkauf aufpassen

Leser berichten zudem von schlechten Erfahrungen mit No-Name-Batterien, zu denen wir auch die IKEA-Zellen zählen würden und empfehlen hier den Griff zu Panasonic – dort tauchen sogar schon in den Rezensionen erste Querverweise auf Apples AirTags auf. Panasonic bietet sein Viererpack CR2032 für 3,26 Euro an.

Ein Umstand, über den Anwender Anfangs noch selbst stolperten, inzwischen macht Apple in dem Hilfe-Artikel #HT211670 („Die Batterie des AirTag austauschen“) sogar selbst darauf aufmerksam. Hier merkt der Konzern an: „CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag […]“.

Wichtig ist beim Beschaffen der Ersatzzellen folgendes: Ihr solltet mögliche Kandidaten Im Super- oder Drogeriemarkt daraufhin prüfen ob diese mit einer bitteren Bitrex-Beschichtung überzogen wurden. Duracell spricht hier von Baby Secure . Die Schutzvorkehrung, die dafür sorgen soll, dass Kinder in den Mund gesteckte Knopfzellen schnell wieder ausspucken, funktioniert in den AirTags nicht verlässlich.

