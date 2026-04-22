Die für iPhone und iPad optimierte App Sonify haben wir bereits im vergangenen Jahr zur „besseren Sonos-App“ gekürt. Der Entwickler hat aus Verzweiflung daraus, dass es Sonos selbst auch nach einem Jahr noch nicht geschafft hat, die offizielle App zur Steuerung der Multiroom-Systeme performant und stabil zu machen, eine Alternative gebastelt. Sonify ist nicht nur flott und übersichtlich, sondern bringt zudem die Wiedergabesteuerung zurück auf den iPhone-Sperrbildschirm.

Die App hat mit Version 2.0 aktuell ihr erstes größeres Update erhalten, das diverse Funktionserweiterungen und Verbesserungen im Gepäck hat, die zum Teil auch auf Feedback aus der Nutzergemeinde von Sonify basieren.

Überarbeitete Oberfläche und neue Werkzeuge

Neu hinzugekommen ist unter anderem ein heller Darstellungsmodus. Gleichzeitig wurde das an die aktuelle iOS-Version angelehnte Liquid-Glass-Design überarbeitet und an verschiedenen Stellen im System angepasst. Besondere Pflege hat zudem die Benutzeroberfläche der iPad-Version erhalten.

Nutzer können den Startbildschirm nun flexibler anpassen. Für die Verwaltung von Wiedergabelisten stehen neue Werkzeuge zur Verfügung. So lassen sich die Warteschlangen und Wiedergabelisten jetzt in größerem Umfang bearbeiten. Zusätzlich wurde die Steuerung der Lautstärke und die Auswahl der Räume und Lautsprecher verbessert sowie ein Party-Modus integriert.

Verbesserungen gibt es laut dem Entwickler auch beim Zugriff auf lokale Musikbibliotheken sowie beim erneuten Verbinden mit Geräten oder Diensten im Anschluss an eine Unterbrechung. Neben diesen sichtbaren Änderungen enthält das Update verschiedene Optimierungen für Stabilität und Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb.

Geheimtipp für Sonos-Nutzer

Sonos wird weiterhin kostenlos angeboten und ist für Sonos-Nutzer auf jeden Fall einen Blick wert. In diesem Zusammenhang sei zudem die Sonos-App Lyd erwähnt, bei der vor allem die Sonos-Steuerung von der Apple Watch aus im Vordergrund steht.