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Nelko macht uns auf eine Sonderaktion für seinen Etikettendrucker P21 aufmerksam. Im Einzelkauf war das Gerät schon seit einiger Zeit nicht mehr zu den früheren Bestpreisen erhältlich. Dabei dürfte auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass die Preise für kleinere Elektronikgeräte über die vergangenen Monate hinweg generell nennenswert nach oben geklettert sind. Das aktuelle Angebot ist vor allem von daher attraktiv, dass im Kaufpreis von 24,69 Euro drei Rollen Etikettenband enthalten sind. Diese werden sonst separat zu Preisen zwischen 15 und 20 Euro angeboten.

Im Alltagseinsatz bewährt

Wir haben den Etikettendrucker von Nelko mittlerweile seit mehr als zwei Jahren im Einsatz und das Gerät spuckt zuverlässig Etiketten für Bücher, Einmachgläser und was man sonst so an Beschriftungen braucht aus. Dabei gilt es einzig zu beachten, dass der Drucker auf Thermotransferbasis arbeitet. Die Etiketten sind nicht wasserfest und bleichen in der Sonne aus.

Mit dem iPhone lässt sich der Nelko P21 problemlos verwenden. Die beiden Geräte kommunizieren über Bluetooth und die Verbindung wird in Sekundenschnelle aufgebaut. Zum Erstellen von Etiketten steht eine kostenlose Anwendung im App Store bereit. Damit kann man schnell mit Text und einfachen Grafikelementen versehene Etiketten erstellen und an den Drucker schicken. Darüber hinaus stehen in der App Funktionen wie das Erstellen und Drucken von QR- oder Barcodes, durchlaufenden Nummerierungen und selbst der Import von Excel-Daten zur Verfügung.

App wurde unübersichtlicher

Ärgerlich ist aus unserer Sicht, dass Nelko die zugehörige App mit den letzten Updates verschlechtert hat. Die Funktionen zum Erstellen der unterschiedlichen Etiketten-Versionen werden nun erst angezeigt, wenn man eine der Vorlagen ausgewählt hat. Lasst euch dabei nicht von dem „Kaufen“-Knopf irritieren. Dieser schickt euch zu Amazon, um neues Etikettenpapier zu bestellen. Die Standardetiketten lassen sich weiterhin kostenlos verwenden, bearbeiten und drucken.