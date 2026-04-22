Vom iPhone aus drucken
Nelko P21: Bundle-Angebot mit 3 Etikettenrollen
Update – Der Link hatte sich zwischenzeitlich geändert und stimmt jetzt wieder:
Nelko macht uns auf eine Sonderaktion für seinen Etikettendrucker P21 aufmerksam. Im Einzelkauf war das Gerät schon seit einiger Zeit nicht mehr zu den früheren Bestpreisen erhältlich. Dabei dürfte auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass die Preise für kleinere Elektronikgeräte über die vergangenen Monate hinweg generell nennenswert nach oben geklettert sind. Das aktuelle Angebot ist vor allem von daher attraktiv, dass im Kaufpreis von 24,69 Euro drei Rollen Etikettenband enthalten sind. Diese werden sonst separat zu Preisen zwischen 15 und 20 Euro angeboten.
Im Alltagseinsatz bewährt
Wir haben den Etikettendrucker von Nelko mittlerweile seit mehr als zwei Jahren im Einsatz und das Gerät spuckt zuverlässig Etiketten für Bücher, Einmachgläser und was man sonst so an Beschriftungen braucht aus. Dabei gilt es einzig zu beachten, dass der Drucker auf Thermotransferbasis arbeitet. Die Etiketten sind nicht wasserfest und bleichen in der Sonne aus.
Mit dem iPhone lässt sich der Nelko P21 problemlos verwenden. Die beiden Geräte kommunizieren über Bluetooth und die Verbindung wird in Sekundenschnelle aufgebaut. Zum Erstellen von Etiketten steht eine kostenlose Anwendung im App Store bereit. Damit kann man schnell mit Text und einfachen Grafikelementen versehene Etiketten erstellen und an den Drucker schicken. Darüber hinaus stehen in der App Funktionen wie das Erstellen und Drucken von QR- oder Barcodes, durchlaufenden Nummerierungen und selbst der Import von Excel-Daten zur Verfügung.
App wurde unübersichtlicher
Ärgerlich ist aus unserer Sicht, dass Nelko die zugehörige App mit den letzten Updates verschlechtert hat. Die Funktionen zum Erstellen der unterschiedlichen Etiketten-Versionen werden nun erst angezeigt, wenn man eine der Vorlagen ausgewählt hat. Lasst euch dabei nicht von dem „Kaufen“-Knopf irritieren. Dieser schickt euch zu Amazon, um neues Etikettenpapier zu bestellen. Die Standardetiketten lassen sich weiterhin kostenlos verwenden, bearbeiten und drucken.
die eigenen (teuren) Bänder hat der Hersteller mit einem verstecktem RFID Tag versehen. Bei (günstigen) fremden Bändern wird die Auflösung massiv reduziert. –> RFID Tag suchen und abziehen und direkt in das Gerät kleben, dann nimmt der jedes Band. Ansonsten super Gerät für diesen Minipreis. Bei der letzten Aktion 9,99€
+1
Ich nutz eins vin Fichero, liegt im Discounter namens Action im Regal und die Ersatzrollen kosten im 3er Pack paar lustige Euros.
vorsicht mit billig etiketten : z.T. lösen die sich vom wachsband und verkanten sich im gerät ! unbrauchbar
Ich hatte den mal vor längerem getestet und da konnte er noch kein Laden per USB C PD. Weiß wer, ob sich da was getan hat?
Wozu?
doch kann er( glaub ich), aber du darfst nur mit nem Ladegerät laden, dass 1 A anbietet. Hatte da mal Kontakt mitm Service, da ich dachte es ist hin. Mit nem USB-A und 1 A lädt er sicher
Ist die Aktion schon vorbei?
Achtung Scam! Der Drucker war bei mir nach kürzester Zeit kaputt. Absoluter China billig Schrott
falches Ladegerät? USB A mit max 1 A?
Kann ich nur bestätigen.
Dass so ein Müll hier immer wieder beworben wird…
Im Link gibt es nur drei Ersatzrollen, ohne Gerät.
Auch stimmt der Preis nicht mehr, mir wird 19,99 € angezeigt, wie gesagt nur für die Rollen.
Hat mich auch grad gewundert. Was das wieder soll?
Kennt jemand ein Gerät für Endlosetiketten aber mit Bluetooth und Akku?
Ich hab zwar was dazu gefunden, aber >50€ wollte ich dafür nicht ausgeben.