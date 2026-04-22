Satechi hat mit dem ChargeView ein leistungsfähiges Desktop-Ladegerät angekündigt, das mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann. Im Fokus stehen laut Hersteller Arbeitsplätze, an denen Notebook, Tablet, Smartphone und weiteres Zubehör parallel genutzt werden. Das Gerät soll in solchen Umgebungen mehrere einzelne Netzteile ersetzen und die Stromversorgung zentralisieren.

Für diesen Zweck verfügt das Satechi ChargeView über vier USB-C-Anschlüsse mit einer maximalen Gesamtleistung 140 Watt. Diese wird automatisch auf die angeschlossenen Geräte verteilt. Leistungsintensive Geräte können über die ersten beiden USB-Anschlüsse jeweils mit bis zu 140 Watt versorgt werden, während die beiden weiteren Anschlüsse jeweils maximal 40 Watt liefern.

Display zeigt aktuelle Ladeleistung

Ein integriertes Display zeigt die aktuelle Leistungsabgabe der einzelnen Anschlüsse in Echtzeit an. Nutzer sollen so nachvollziehen können, wie sich die verfügbare Energie auf die angeschlossenen Geräte verteilt. Das Gerät ist als stationäre Lösung konzipiert und kann horizontal oder vertikal aufgestellt werden.

Das neue Tischladegerät von Satechi soll in Kürze auch in Deutschland verfügbar sein. Der Vertrieb wird hier über Amazon laufen. Der Hersteller nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 119,99 Euro.

Günstigere Alternativen von ISDT und Ugreen

Der Preis für solche Mehrfachladegeräte hängt sicherlich auch von der Marke, vor allem aber auch davon ab, wie hoch die Gesamtleistung ist und wie viel Watt über die einzelnen Anschlüsse bezogen werden kann. Wenn es vor allem darum geht, eine möglichst kompakte Lösung mit vielen Anschlüssen zu finden, haben wir mit dem ISDT MASS2 sehr gute Erfahrungen gemacht. Hier steht eine Gesamtleistung von 200 Watt beziehungsweise maximal 65 Watt über einzelne Anschlüsse bereit.

Ugreen hat momentan zwei Ladegeräte im Angebot, die etwas größer ausfallen, aber auch günstiger sind. Das Ugreen GaN-Netzteil mit 8 Anschlüssen stellt für 55,99 Euro insgesamt bis zu 200 Watt und maximal 100 Watt pro Anschluss bereit. Bereits für 33,99 Euro bekommt man das Ugreen-Ladegerät mit sechs Anschlüssen und 100 Watt Gesamtleistung.

Produkthinweis UGREEN USB C Ladegerät 200W GaN Netzteil 8-Port Desktop Ladestation PD Charger 100W Schnellladegerät mehrfach... 55,99 EUR 79,99 EUR