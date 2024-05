Social Media erst ab 15: Strengere Regelungen auf EU-Ebene gefordert

In einem Gastbeitrag für Politiken, die größte Tageszeitung im Land, hat die dänische Premierministerin Mette Frederiksen strengere Regelungen für den Zugang zu sozialen Netzwerken auf EU-Ebene gefordert.

Mette Frederiksen, dänische Premierministerin seit 2019

Frederiksen plädiert zudem dafür, dass die Tech-Giganten für die Inhalte verantwortlich gemacht werden sollten, die über ihre Plattformen verbreitet werden.

Dabei verweist die Politikerin auf das Gesetz über digitale Dienste (DSA), ein noch relativ junges EU-Gesetz, das den Tech-Unternehmen grundsätzlich auch eine Mitverantwortung für ihre Algorithmen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die öffentliche Gesundheit zuschreibt. Frederiksen ist dafür, dass die aktuellen Regelungen noch weiter verschärft werden, da die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend seien.

Social Media erst ab 15

Um jüngere Kinder besser zu schützen, sollte etwa das Mindestalter für die Nutzung sozialer Medien auf 15 Jahre angehoben werden. Zudem wird eine wirksame Altersverifikation gefordert, um sicherzustellen, dass Kinder nicht einfach einen “Ich bin schon volljährig”-Knopf anklicken.

Auch Werbung, die sich gezielt an Minderjährige richtet, soll verboten werden, da die kommerziellen Interessen der Tech-Giganten oft über das Wohl der jungen Nutzer gestellt werden. Werbung müsse klar als solche gekennzeichnet sein, damit Nutzer sie besser erkennen können.

Frederiksen stimmt damit in einen Chor von Social-Media-Kritikern ein, der eine stärkere Kontrolle der Tech-Unternehmen zum Schutz minderjähriger Anwender fordert.

Immer mehr Initiativen

In Frankreich hatte eine extra eingesetzte Expertenkommission kürzlich ein Smartphone-Verbot bis zum 13. Lebensjahr gefordert. In Großbritannien wird aktuell darüber diskutiert, den Verkauf von Smartphones an Kinder unter 16 Jahren zu verbieten. Florida hat ein Social-Media-Verbot für Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr vorbereitet.

In den USA läuft eine Sammelklage von Schulen und Eltern gegen Meta, TikTok, YouTube und Snap – vorausgegangen war hier eine Warnung des US-Gesundheitsministeriums vor Social-Media und dem damit einhergehenden signifikanten Risiko für Jugendliche.