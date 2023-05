US-Gesundheitsministerium warnt erstmals vor Social-Media

Mit dem 25-seitigen PDF „Social Media and Youth Mental Health“ hat der oberste Gesundheitsaufseher jetzt ein so genanntes Surgeon General Advisory ausgegeben , eine Hinweismeldung, die für gewöhnlich dringenden Problem der öffentlichen Gesundheit vorbehalten ist, mit der sich die Bevölkerung konfrontiert sieht.

In einem neuen Bericht ( PDF-Download ) warnt der oberste Inspekteur des amerikanischen Gesundheitswesens, der dem US-Gesundheitsministerium unterstellte Surgeon General of the United States jetzt erstmals vor den gesundheitlichen Folgen des andauernden Social-Media-Konsums in der Nutzergruppe der 10 bis 19-jährigen.

Grob vereinfacht feilen Facebook, Twitter und Co. durchgängig an süchtig machenden Algorithmen, nutzen die schnelle Verbreitung von hochemotionalen Inhalten, um Anwender länger vor die Bildschirme zu zerren und begünstigen die systematische Verbreitung von Falschinformationen. Wird dabei ein Gewinn erwirtschaftet, freuen sich die Anleger.

