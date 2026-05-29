Rivian: KI macht CarPlay-Debatte „komplett überflüssig“

Rivian bleibt bei seiner klaren Absage an CarPlay. Softwarechef Wassym Bensaid hat in einem Gespräch mit The Verge erklärt, dass der Fortschritt bei KI-Systemen die gesamte CarPlay-Debatte „komplett überflüssig“ mache. Autos würden sich vom „softwaredefinierten“ zum „KI-definierten“ Fahrzeug entwickeln.

Rivian argumentiert, dass eine tief ins Fahrzeug integrierte KI künftig mehr leisten könne als eine gespiegelte Smartphone-Oberfläche. Der Assistent soll nicht nur Musik starten oder Nachrichten vorlesen, sondern Fahrzeugfunktionen verstehen, kontextbezogen reagieren und stärker mit Apps und Diensten zusammenspielen.

Für CarPlay-Fans dürfte das nur bedingt überzeugend klingen. Der Wunsch nach Apples Auto-Oberfläche kommt schließlich nicht nur daher, dass Nutzer einen Assistenten im Fahrzeug möchten. Viele wollen vertraute Apps, konsistente Bedienung, Apple Karten, Nachrichten, Podcasts und Musik möglichst ohne Herstelleroberfläche nutzen.

Rivian verweist auf eigene Umfragen

Nach Angaben von Rivian hat sich die Nachfrage unter den eigenen Kunden allerdings deutlich verändert. Vor einigen Jahren sei CarPlay noch einer der größten Wünsche gewesen, nach dem Marktstart von R1T und R1S hätten mehr als 70 Prozent der Kunden danach gefragt. In einer jüngeren Umfrage liege dieser Wert nur noch unter 25 Prozent.

Ob dies auch für Interessenten gilt, die wegen fehlendem CarPlay gar nicht erst zu Rivian greifen, bleibt offen. Der US-Hersteller sieht sich durch die Zahlen jedoch darin bestätigt, weiter auf die eigene Softwareplattform zu setzen.

CarPlay Ultra hat es weiter schwer

Die Aussage passt zur allgemeinen Lage rund um Apples Autostrategie. Während das klassische CarPlay weiterhin breit unterstützt wird, kommt CarPlay Ultra nur schleppend voran. Viele Hersteller zögern oder setzen lieber auf eigene Bedienoberflächen, weil sie Kontrolle über Fahrzeugdaten, Dienste und mögliche Abo-Angebote behalten wollen.

Rivian spricht nun offen aus, was auch andere Autobauer indirekt erkennen lassen: Die Fahrzeugoberfläche wird zunehmend als eigene Plattform verstanden. Apple sieht CarPlay als bessere iPhone-Integration, Hersteller wie Rivian sehen darin eher den Verlust eines wichtigen Teils der Kundenbeziehung.

Für iPhone-Nutzer bleibt das ernüchternd. KI im Auto kann spannend sein, ersetzt aber nicht automatisch eine gute Smartphone-Integration. Am Ende dürfte entscheidend sein, ob Rivians eigener Assistent im Alltag wirklich besser arbeitet als die Kombination aus CarPlay, Siri und den gewohnten iPhone-Apps.