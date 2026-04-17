Exakte Farbwerte machen die Runde
Dunkelrot, Hellblau, Grau und Silber: Die Farben für das iPhone 18 Pro
Die Zeiten, in denen man bis wenige Wochen vor einer iPhone-Vorstellung warten musste, um einigermaßen verlässliche Vorabinformationen zu erhalten, sind schon längere Zeit vorbei. Daher gibt es kaum einen Grund, um daran zu zweifeln, dass es sich bei den folgenden Farben tatsächlich um die vier Varianten handelt, in denen das iPhone 18 Pro im September erscheinen wird.
Das US-Magazin Macworld wirft diesbezüglich vier Farben in die Runde und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem Produktionsumfeld von Apple. Neben dem bereits in der Gerüchteküche diskutierten Dunkelrot soll das iPhone 18 Pro in Hellblau, Dunkelgrau und Silber auf den Markt kommen.
Konkrete Pantone-Farbwerte angegeben
Dabei werden inzwischen auch konkrete Farbtöne genannt. Die Macworld hat konkrete Pantone-Nummern veröffentlicht. Pantone ist ein weltweit verbreiteter Farbstandard.
Während wir mit der aktuellen Generation des iPhone Pro ein fast schon grelles Orange gesehen haben, wird Apple beim iPhone 18 Pro wohl wieder deutlich dezenter. Das Dunkelrot trägt die Pantone-Nummer 6076 und wird auch als „Dark Cherry“, also ein dunkles Kirschrot, bezeichnet.
Das Hellblau (Pantone 2121) erinnert ein wenig an das Nebelblau des aktuellen iPhone 17. Silber kennen wir ja als Standard und mit dem iPhone 18 Pro wird es demnach auch wieder einen dunklen Grauton zur Auswahl geben.
Bereits in den vergangenen Jahren wurden die Farben der neuen iPhone-Modelle frühzeitig bekannt. Letztes Jahr sind im Juli Kamerateile aufgetaucht, an denen die Farben der Produktlinien iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air erkennbar waren. Im Jahr davor haben ebenfalls Bauteile für die Kamera die Farbvariante „Wüstensand“ entlarvt.
Frühzeitige Leaks sind inzwischen üblich
Mit Blick auf die aktuell veröffentlichten Farben für das iPhone 18 Pro hält sich die Macworld zwar die Hintertür offen, dass Apple diese Variante nur teste und die Pläne jederzeit ändern könne. Mit Blick auf das Dunkelrot dürfte es sich allerdings höchstens um minimale Differenzen im Farbton handeln.
Abwarten. Die Renderings des iPhone 17 Pro waren letztes Jahr auch alle noch in schwarz und weiß bis kurz vor der Keynote…
In meinen Augen ist da nichts dabei, was mir gefallen würde. Warten wir mal ab bis es soweit ist. Vermisse kräftigere Farben oder ein schönes Weiß.
Gray 100%
Grau!
Grey.
Verdammt! Dark Cherry kicks me!
Bei Grün schlage ich zu! Die Farben hier sind alle nichts für mich! Da bleibe ich bei meinem wunderschönen Orange!
Bei mir sieht das Orange nun nach Pink aus… Nie wieder Orange!
Hast du gelesen! Ist widerlegt! Völliger Blödsinn! Internetgelaber!
Ist wie Babygeschrei!
Ich werde kein Kratzer – und Farbabnutzungs Alu-mit Spaltmaßen-iPhone für 1000 Euro kaufen. Sollen die erst mal wieder eine vernünftige Qualität liefern
Mein IPhone ist, wie jedes, bis auf das IPhone 5, super verarbeitet!
Ich habe seit Release das orangefarbene 17Pro und nutze es immer ohne Hülle. Es hat keinerlei Makel. Lass dich nicht von Medienberichten beeinflussen, in denen Leute iPhones mutwillig zerkratzen um eine Schlagzeile draus zu machen. Geht man vernünftig damit um, hat man keinerlei Probleme.
Alter Schwede, genau so ist es!
Meins hat Beulen,Lackabplatzer,Kratzer. Behandelt wie jedes andere…
Beulen nehme ich dir nicht ab, eher Dellen …
Ist es wieder Alu? Dann kann man nur Silber kaufen ansonsten fällt das Gerät einmal hin und direkt ist der „Lack“ ab
17 Pro hässlich, 18 Pro hässlich, werde wohl beim Air bleiben.
Ok
Abgespecktes Air Scheiße. So unterschiedlich sind die Geschmäcker!
Das hellblaue find ich ja jut , mal sehen ob es so kommt
Schade, wieder kein Goldton, viel zu großer Kamerabuckelund anscheinend wieder das olle Alu… so wird das nix mit uns – da muss das 16 ProMax noch lange halten …
Ich will wieder orange!!!
Geil Grau!
Rot und North Carolina blau sehen mega gut aus.
Cherry Coke Special Edition
Das Kirschrot gefällt mir, aber was ist mit Gold?
Mein iPhone 13 Pro Max in gold ist mittlerweile etwas schwach geworden.
Auf den Renderings ist gar kein Camera Control Button mehr??