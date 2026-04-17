Die Zeiten, in denen man bis wenige Wochen vor einer iPhone-Vorstellung warten musste, um einigermaßen verlässliche Vorabinformationen zu erhalten, sind schon längere Zeit vorbei. Daher gibt es kaum einen Grund, um daran zu zweifeln, dass es sich bei den folgenden Farben tatsächlich um die vier Varianten handelt, in denen das iPhone 18 Pro im September erscheinen wird.

Das US-Magazin Macworld wirft diesbezüglich vier Farben in die Runde und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem Produktionsumfeld von Apple. Neben dem bereits in der Gerüchteküche diskutierten Dunkelrot soll das iPhone 18 Pro in Hellblau, Dunkelgrau und Silber auf den Markt kommen.

Konkrete Pantone-Farbwerte angegeben

Dabei werden inzwischen auch konkrete Farbtöne genannt. Die Macworld hat konkrete Pantone-Nummern veröffentlicht. Pantone ist ein weltweit verbreiteter Farbstandard.

Während wir mit der aktuellen Generation des iPhone Pro ein fast schon grelles Orange gesehen haben, wird Apple beim iPhone 18 Pro wohl wieder deutlich dezenter. Das Dunkelrot trägt die Pantone-Nummer 6076 und wird auch als „Dark Cherry“, also ein dunkles Kirschrot, bezeichnet.

Das Hellblau (Pantone 2121) erinnert ein wenig an das Nebelblau des aktuellen iPhone 17. Silber kennen wir ja als Standard und mit dem iPhone 18 Pro wird es demnach auch wieder einen dunklen Grauton zur Auswahl geben.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden die Farben der neuen iPhone-Modelle frühzeitig bekannt. Letztes Jahr sind im Juli Kamerateile aufgetaucht, an denen die Farben der Produktlinien iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air erkennbar waren. Im Jahr davor haben ebenfalls Bauteile für die Kamera die Farbvariante „Wüstensand“ entlarvt.

Frühzeitige Leaks sind inzwischen üblich

Mit Blick auf die aktuell veröffentlichten Farben für das iPhone 18 Pro hält sich die Macworld zwar die Hintertür offen, dass Apple diese Variante nur teste und die Pläne jederzeit ändern könne. Mit Blick auf das Dunkelrot dürfte es sich allerdings höchstens um minimale Differenzen im Farbton handeln.