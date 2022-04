So in etwa: Video zeigt Unterschiede der iPhone 14-Familie

Obwohl sich das iPhone 13 noch immer wie ein Neugerät anfühlt, sind wir keine sechs Monate mehr von der voraussichtlichen Vorstellung des iPhone 14 entfernt und müssen uns in diesem Jahr auf ein weiteres Auseinanderdriften der teuren Pro-Geräte und der regulären iPhone-Modelle einstellen. Apple, dies ist in der Gerüchteküche schon länger Konsens, will die beiden Produktlinien unterscheidbarer machen, um den Premiumpreis der Pro-Modelle besser rechtfertigen, vielleicht sogar anheben zu können.

Pro-Geräte werden unterscheidbarer

Die größte Umstellung diesbezüglich dürfte in diesem Jahr im Inneren der iPhone-Modelle stattfinden: Apple soll vorhaben das Herzstück der Geräte nur in den Pro-Modellen durch einen neuen A16-Chip zu ersetzen. Im regulären iPhone soll auch im kommenden Jahr weiterhin der 2021 vorgestellte A15-Chip arbeiten.

Doch auch von außen sollen sich Pro-Modelle und reguläre Geräte sichtbarer voneinander unterscheiden. So könnte Apple bei den Pro-Geräten in diesem Jahr erstmals auf den sogenannten Notch, also die Displayaussparung in Hohe der FaceTime-Kamera verzichten und stattdessen nur noch kreisrunde Aussparungen für Kamera und Sensoren in den Touchscreen der Pro-Geräte schneiden.

Wie dies aussehen könnte zeigt ein erstes YouTube-Video, das das japanische Apple-Portal macotakara.jp veröffentlicht hat. Das kurze 5-Minuten-Video zeigt die wahrscheinlichen vier Modelle der iPhone-14-Familie als 3D-Drucke in Originalgröße und vergleicht diese mit den Maßen der aktuellen Geräte.

Die Vorlagen für die Gerätemodelle aus dem 3D-Drucker scheinen dabei von den erst kürzlich aufgetauchten Gussformen zu stammen, mit denen die Schutzhüllen-Hersteller ihre Lagerbestände auf den Verkaufsstart der nächsten iPhone-Generation vorbereiten. ifun.de berichtete vor knapp zwei Wochen: