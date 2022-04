Remind Me Faster: Neue Erinnerungen per Schnelleingabe

Wenn irgend möglich, erstellen wir neue Erinnerung mit Hilfe der Sprachassistenz Siri. Daumen auf die Seitentaste und direkt losgesprochen: „Erinnere mich morgen um 12 Uhr daran Alex anzurufen“. Viel mehr braucht es nicht, um zur gewünschten Zeit vom iPhone auf die geplante Aufgabe hingewiesen zu werden.

Allerdings gibt es auch Umgebungen und Zeiten, in denen laut ausgesprochene Sprachkommandos nicht funktionieren oder zumindest unpassend wären. Angefangen beim Büro, über den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zur Zeit kurz vor dem schlafen gehen, wenn es im Haus ansonsten schon ganz still geworden ist.

Um neue Erinnerung dennoch schnell und effektiv zu planen bietet sich hier die kostenfreie Applikation Remind Me Faster an. Diese offeriert ihren Anwendern eine alternative Oberfläche zum Anlegen von Erinnerungen, die die wichtigsten Werkzeuge zur Eingabe neuer Reminder direkt präsentiert und das Planen von Aufgaben so deutlich beschleunigen kann.

Kostenlos mit optionalen In-App-Käufen

Remind Me Faster ist dabei nicht gänzlich kostenlos, sondern versteckt einige Funktionen hinter optionalen In-App-Käufen. So kostet das Freischalten des Natural Language Inputs 99 Cent, ebenfalls99 Cent werden zudem für die Konfiguration individueller Standard-Zeiten veranschlagt, die dann stets zur Vorauswahl angeboten werden. Ausprobieren lässt sich der iPhone-Download jedoch völlig risikofrei, was wir an dieser Stelle empfehlen möchten.

Nach dem Start bitte Remind Me Faster lediglich um einen Titel und kann euch dann, per einfachem Tastendruck, in 1 Stunde, in 6 Stunden und in 24 Stunden, morgens um 09:00 Uhr, mittags um 12:00 Uhr und abends um 18:00 Uhr erinnern. Ebenfalls auf Knopfdruck lässt sich eine Geoposition sowie eine Priorität zur neuen Erinnerung hinzufügen. In den App-Einstellungen können dafür Orte wie der Supermarkt um die Ecke, die eigene Wohnung oder der Arbeitsplatz festgelegt werden.