So in etwa: iOS 14 Home-Bildschirm mit Listenansicht

Eine frühe Vorabversion von iOS 14 enthält Hinweise auf neue Funktionen für den Home-Bildschirm. So soll es möglich werden, die auf dem iPhone installierten Apps auch in Listenform anzuzeigen und hier nach verschiedenen Kategorien zu sortieren, sodass beispielsweise die zuletzt benutzten Apps stets zuoberst angezeigt werden. Zu sehen bekamen wir diesbezüglich zwar noch nichts, doch liegt nahe, dass man sich die Bildschirmansicht zumindest grob an der Listendarstellung auf der Apple Watch orientiert.

Wir erinnern uns: Drei Jahre nach der Vorstellung der Uhr hat Apple mit watchOS 4 der Tatsache, dass die durcheinander gewürfelte Standard-Ansicht der Apps auf dem kleinen Bildschirm nicht optimal ist Rechenschaft getragen und eine alternative Listendarstellung ergänzt.

Darauf basierend hat das italienische Apple-Blog iSpazio nun abgeleitet, wie sich diese Listendarstellung auf dem Home-Bildschirm des iPhone präsentieren könnte (oben). Behaltet beim Betrachten der Bilder im Kopf, dass ihr die Reihenfolge der Apps nach verschiedenen Kriterien sortieren könnt, beispielsweise nur Apps mit ungelesenen Nachrichten oder sortiert nach der letzten Benutzung. Einen Vorschlag für die Optionen im Zusammenhang mit diesen Sortiermöglichkeiten macht auch der Designer Parker Ortolani, dessen Vorschläge wir unten eingebunden haben.