Was das iPhone 14 Pro angeht, könnte Apples neuestes iPhone in diesem Jahr erstmals auf Violett und Marineblau setzen. Entsprechende Gerüchte halten sich seit dem Auftauchen erster Videos und vermeintlich authentischer Schnappschüsse auf dem chinesischen Kurznachrichten-Portal Weibo.

Diese könnten, verglichen mit dem zurückliegenden Jahr, nicht nur etwas frischer, sondern auch etwas satter als noch 2021 ausfallen. Zur Erinnerung: Das iPhone 13 Pro wurde in den Farbvarianten Silber, Gold, Graphit und Sierrablau in den Markt eingeführt. Im März dieses Jahres erweiterte Apple die Gerätefamilie dann um die Zusatzfarbe Alpingrün.

Mit Violett und Marineblau So in etwa: Die Herbstfarben des iPhone 14



