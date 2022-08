Bosch Smarthome: Thermostate, Fensterkontakt und Kamera neu

Die neue Bosch Eyes Innenkamera II wird im vierten Quartal zum Preis von 259,95 Euro in den Handel kommen. Begleitend bietet Bosch künftig die Zusatzoptionen Cloud+ und Audio+ an.

Bosch Smarthome will den neuen Tür-Fenster-Kontakt II im September und mit einer Preisempfehlung von 42,95 Euro einzeln oder 119,95 Euro im Dreierpack in den Handel bringen.

Die neue Version des Tür-Fenster-Kontakts von Bosch Smarthome ist wahlweise in Weiß oder Schwarz erhältlich und bietet durch einen integrierten Erschütterungssensor jetzt zusätzlichen Schutz vor Einbruchsversuchen. Für optimale Wirkung kann man die Empfindlichkeit des Erschütterungssensors abhängig von der jeweiligen Montagesituation in fünf Stufen einstellen. Eine direkt in den Sensor integrierte Taste bietet die Möglichkeit zum Aktivieren von Szenarien und Aktionen oder dem Pausieren des Alarmsystems.

Der Raumthermostat II von Bosch kommt wie sein Vorgänger mit integrierten Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit und kann die Heizkörper-Thermostate des Herstellers drahtlos ansprechen. Im Vergleich zum Vorgänger ist die neue Version des zum Aufstellen oder für die Wandbefestigung vorgesehenen Reglers neben Änderungen beim Design mit einem größeren Display für bessere Lesbarkeit ausgestattet. Damit verbunden hat Bosch Smarthome auch seinen für Fußbodenheizungen konzipierten Raumthermostat 230V in einer überarbeiteten Version vorgestellt. Beide Produkte solle im vierten Quartal 2022 in den Handel kommen. Der gewöhnliche Raumthermostat für 79,95 Euro, die Version für Fußbodenheizungen für 114,95 Euro.

