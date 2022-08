Sonys neue Soundbars: Mit AirPlay und 360°-Klang für Musik

Mit vorhandenen TV-Geräten werden die neuen Modelle per HDMI eARC-Anschluss verbunden. Zudem ist ein optischer Eingang, ein USB-Port und ein S-CENTER OUT für BRAVIA-TVs verfügbar.

In Kombination mit den kompatiblen Rear-Lautsprechern SA-RS5 (Kostenpunkt: 799 Euro) oder SA-RS3S2 (Kostenpunkt: 499 Euro) unterstützen die neuen Soundbars die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie von Sony, die einen 360°-Klang realisieren soll und Dialoge exakt an der Position imRaum abbilden soll, an der diese auch auf dem Fernseher auftauchen. Dafür setzt Sony allerdings einen BRAVIA XR-Fernseher mit „Acoustic Center Sync“ voraus.

Mit der 699 Euro teuren HT-A3000 und der 999 Euro teuren HT-A5000 hat Sony zwei neue Soundbars in den Ring geschoben, die beide noch im Oktober auch in Deutschland verfügbar sein werden und sich bei Bedarf durch Sonys kabellose Rear-Lautsprecher vom Typ SA-RS5 oder SA-RS3S ergänzen lassen. Damit dürfen Sony-Fans aufatmen, denen die HT-A7000 bislang schlicht zu teuer war.

Insert

You are going to send email to