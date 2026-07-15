Sneakerkultur und Thomas Müller: Neue Audioangebote von Apple

Apple erweitert seine Audioangebot aus und liefert neue gesprochene und musikalische Formaten aus. Mit „Retro Sounds“ bei Apple Music und einer neuen Folge von „Zeit fürs Gehen“ bei Apple Fitness+ starten zwei Reihen aus Sport und Popkultur.

Während das eine Format die Geschichte von Basketballschuhen über Musik erzählt, begleitet das andere Thomas Müller bei einem Spaziergang in Vancouver.

Musik erzählt die Geschichte des Air Jordan 3

Für „Retro Sounds“ haben sich Apple Music und die Basketball- und Sneakermarke Jordan zusammengeschlossen. Jede Folge verbindet ein Modell der Jordan Retro Reihe mit der Musik und dem Umfeld seiner Entstehungszeit. DJs stellen dazu Titel zusammen und ordnen die Einflüsse ein.

Zum Auftakt geht es um den Air Jordan 3 True Blue und das Jahr 1988. Chase B und Manny Peralte Jr. sprechen über die Gestaltung des Schuhs, Michael Jordan und die damalige Musikszene. Die Folge läuft am 15. Juli um 23 Uhr deutscher Zeit kostenlos bei Apple Music 1. Anschließend sind die Sendung und ein DJ Mix manuell abrufbar. Weitere Ausgaben sollen andere Modelle behandeln.

Thomas Müller spricht über seine Laufbahn

Auch Apple Fitness+ ergänzt sein Audioangebot. In der neuen Folge von „Zeit fürs Gehen“ nimmt Thomas Müller das Publikum auf einen Rundgang am Trainingsgelände der Vancouver Whitecaps mit. Er berichtet von der Arbeit hinter seinem Erfolg, vom Konkurrenzdruck beim FC Bayern München und von seinem Durchbruch bei der Weltmeisterschaft 2010, bei der er fünf Tore erzielte.

Ein weiterer Schwerpunkt ist Müllers Wechsel nach Kanada. Nach 25 Jahren beim FC Bayern und 35 gewonnenen Titeln schloss er sich 2025 den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS an. In der Aufnahme beschreibt er, wie er große Veränderungen angeht und warum Spaziergänge ihm helfen, Abstand vom Trainingsalltag zu gewinnen.

„Zeit fürs Gehen“ kombiniert persönliche Erzählungen prominenter Menschen mit Fotos und Musik und ist für Spaziergänge mit dem iPhone oder der Apple Watch gedacht. Die Folge mit Müller ist kostenlos über Apple Fitness+, die Fitness App und Apple Podcasts verfügbar. Zuvor sprachen in der Reihe unter anderem Malala Yousafzai, Prinz William und Jamie Oliver über persönliche Erfahrungen.