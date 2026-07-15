Backups ohne iCloud: WhatsApp plant Sicherungen für iPhone-Nutzer

WhatsApp entwickelt für seine iOS-App einen eigenen Cloudspeicher für Chat-Backups. Nutzer sollen ihre Unterhaltungen künftig wahlweise auf Servern des Messengerdienstes sichern können. Bislang greift WhatsApp auf dem iPhone dafür auf Apples iCloud zurück.

Bei Signal bereits verfügbar: Backups ohne iCloud

Die neue Option wurde in der TestFlight-Version 26.28.10.16 entdeckt, lässt sich dort aber noch nicht ausprobieren. Einen Termin für die Freigabe gibt es nicht.

Nach dem derzeitigen Stand bleibt iCloud die Standard-Voreinstellung. Wer sich für den WhatsApp-Speicher entscheidet, soll zunächst 2 GB kostenlos erhalten und jederzeit wieder zu iCloud wechseln können. Damit bliebe dort mehr Platz für Fotos, Dokumente und andere Gerätesicherungen. Apple stellt ohne Aufpreis insgesamt 5 GB iCloud-Speicher bereit. WhatsApp-Verläufe mit vielen Medien können dieses Kontingent schnell beanspruchen.

WhatsApp soll auch kostenpflichtige Stufen vorbereiten. Im Gespräch sind 50 GB für rund 0,99 US-Dollar im Monat und ein Angebot mit 1 TB. Wie genau die Preise und Speichergrößen zum Start ausfallen, ist derzeit jedoch noch unbekannt. Unklar ist zudem, ob ein vorhandenes iCloud-Backup nach dem Wechsel automatisch entfernt wird.

Verschlüsselung soll verpflichtend sein

Backups auf den WhatsApp-Servern sollen grundsätzlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Anders als bei iCloud wäre diese Absicherung nicht optional. Zum Entsperren empfiehlt WhatsApp einen Passkey, der im Passwortmanager des Geräts gespeichert wird. Alternativ sollen ein Passwort oder ein 64-stelliger Schlüssel möglich sein. Ohne diese Zugangsdaten könnten weder WhatsApp noch Meta die Sicherung lesen oder wiederherstellen.

Ein eigener Speicherdienst könnte später auch den Umzug von Backups zwischen iPhone und Android erleichtern. Bestätigt ist eine solche plattformübergreifende Wiederherstellung jedoch nicht. WhatsApp arbeitet parallel an derselben Lösung für Android. Dort wäre sie eine Alternative zu Google Drive.

Signal bietet iPhone-Nutzern bereits seit Ende 2025 verschlüsselte Cloud-Backups mit einem kostenlosen Basistarif und einer kostenpflichtigen Speicheroption an.