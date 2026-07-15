Alternative zu Apples iCloud
Backups ohne iCloud: WhatsApp plant Sicherungen für iPhone-Nutzer
WhatsApp entwickelt für seine iOS-App einen eigenen Cloudspeicher für Chat-Backups. Nutzer sollen ihre Unterhaltungen künftig wahlweise auf Servern des Messengerdienstes sichern können. Bislang greift WhatsApp auf dem iPhone dafür auf Apples iCloud zurück.
Bei Signal bereits verfügbar: Backups ohne iCloud
Die neue Option wurde in der TestFlight-Version 26.28.10.16 entdeckt, lässt sich dort aber noch nicht ausprobieren. Einen Termin für die Freigabe gibt es nicht.
Nach dem derzeitigen Stand bleibt iCloud die Standard-Voreinstellung. Wer sich für den WhatsApp-Speicher entscheidet, soll zunächst 2 GB kostenlos erhalten und jederzeit wieder zu iCloud wechseln können. Damit bliebe dort mehr Platz für Fotos, Dokumente und andere Gerätesicherungen. Apple stellt ohne Aufpreis insgesamt 5 GB iCloud-Speicher bereit. WhatsApp-Verläufe mit vielen Medien können dieses Kontingent schnell beanspruchen.
WhatsApp soll auch kostenpflichtige Stufen vorbereiten. Im Gespräch sind 50 GB für rund 0,99 US-Dollar im Monat und ein Angebot mit 1 TB. Wie genau die Preise und Speichergrößen zum Start ausfallen, ist derzeit jedoch noch unbekannt. Unklar ist zudem, ob ein vorhandenes iCloud-Backup nach dem Wechsel automatisch entfernt wird.
Verschlüsselung soll verpflichtend sein
Backups auf den WhatsApp-Servern sollen grundsätzlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Anders als bei iCloud wäre diese Absicherung nicht optional. Zum Entsperren empfiehlt WhatsApp einen Passkey, der im Passwortmanager des Geräts gespeichert wird. Alternativ sollen ein Passwort oder ein 64-stelliger Schlüssel möglich sein. Ohne diese Zugangsdaten könnten weder WhatsApp noch Meta die Sicherung lesen oder wiederherstellen.
Ein eigener Speicherdienst könnte später auch den Umzug von Backups zwischen iPhone und Android erleichtern. Bestätigt ist eine solche plattformübergreifende Wiederherstellung jedoch nicht. WhatsApp arbeitet parallel an derselben Lösung für Android. Dort wäre sie eine Alternative zu Google Drive.
Signal bietet iPhone-Nutzern bereits seit Ende 2025 verschlüsselte Cloud-Backups mit einem kostenlosen Basistarif und einer kostenpflichtigen Speicheroption an.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Haha genau bei ihnen! Warum darf ich mir das selbst nicht aussuchen?
Liest du eigentlich den Artikel steht doch man kann jederzeit zurück wechseln.
50GB bzw. 1TB Speicher für Whatsapp? Woran denke ich nicht? Was übersehe ich nicht?
Sprachnachrichten und videos…
Sehr begrüßenswert, wenn die Verschlüsselung auch ohne irgendwelchen Zweifel oder Hintertüren funktioniert.
Leider ist das nicht der Fall.
Viele User haben mit Sicherheit bis auf einige Ausnahmen doch sowieso iCloud+ mit entsprechenden Speicher, warum sollte mal also zur WhatsApp eigener Lösung greifen und dafür wieder was investieren. Bei vielen Kontakten mit geschickten Medien aller Art bläht sich die Größe des Backups doch recht schnell auf. Da hab ich bei Apple wo ich ja auch schon zahle und dort mehrere Dienste incl. habe ein klaren Vorteil – jedenfalls für mich. Aber das kann ja jeder anders sehen.
Ich sehe den Vorteil ausschließlich darin, einfach von iPhone auf Android wechseln zu können oder umgekehrt. Da gehen nämlich die Chats nahezu verloren, weil man nicht auf den jeweils anderen Datenspeicher zugreifen kann.