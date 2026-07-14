Mit LED-Fluchtlicht: Neuer Matter-Rauchmelder von Meross

Meross erweitert sein Angebot an vernetzten Rauchmeldern um ein neues Modell mit integriertem LED-Fluchtlicht. Zum Verkaufsstart wird der einzelne Rauchwarnmelder bei Amazon mit 30-Prozent-Coupon für rund 25 Euro angeboten.

Die auffälligste Neuerung gegenüber dem bislang für 29,99 Euro angebotenen Modell ist das rote LED-Fluchtlicht. Dieses wird im Alarmfall automatisch eingeschaltet und soll insbesondere bei dichtem Rauch oder einem Stromausfall die Orientierung erleichtern. Meross empfiehlt das neue Modell unter anderem für Flure, Schlaf- und Kinderzimmer.

Dualsensor soll Fehlalarme vermeiden

Wie der bereits erhältliche Matter-Rauchmelder MA151H setzt auch das neue Modell auf zwei optische Sensoren. Damit soll das Gerät Rauch besser von Wasserdampf unterscheiden und die Gefahr von Fehlalarmen beim Kochen reduzieren. Ein engmaschiges Schutzgitter soll zudem verhindern, dass Staub oder Insekten in die Messkammer eindringen.

Der Rauchmelder selbst gibt im Ernstfall ein 85 Dezibel lautes Warnsignal aus. Sind mehrere Geräte über den Meross-Hub miteinander verbunden, schlagen alle zugehörigen Melder gleichzeitig Alarm. Dies soll auch dann funktionieren, wenn die Internetverbindung oder das WLAN ausfällt. Der MSH450-Hub besitzt darüber hinaus eine eigene Sirene mit einer von Meross angegebenen Lautstärke von 110 Dezibel.

Die grundsätzliche Technik hinter der Funkanbindung haben wir bereits bei unserer Vorstellung des ersten Matter-Rauchmelders von Meross ausführlich beschrieben.

MSH450-Hub für Matter erforderlich

Für die eigenständige Rauchwarnfunktion ist keine Internetverbindung nötig. Wer Benachrichtigungen auf dem iPhone, die Vernetzung mehrerer Melder oder die Einbindung in ein Smarthome-System verwenden möchte, benötigt jedoch den separat erhältlichen Meross-Hub MSH450.

Über diesen lässt sich der Rauchmelder per Matter mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings und Home Assistant verbinden. In der Meross-App stehen außerdem ein Selbsttest, Statusinformationen und ein bis zu zehn Jahre umfassendes Ereignisprotokoll zur Verfügung. Bei einem Alarm zeigt die App an, welcher Melder ausgelöst hat. Auch Automationen, beispielsweise zum Einschalten der Beleuchtung oder Abschalten einer vernetzten Steckdose, sind möglich.

Das Gerät wird mit vier austauschbaren AA-Batterien betrieben und kann wahlweise verschraubt oder mit einem Klebepad befestigt werden.

Sechser-Set inklusive Hub günstiger

Für die Ausstattung größerer Wohnungen und Häuser bietet Meross außerdem ein Paket mit sechs Rauchmeldern und dem Matter-Hub MSH450 an. Das Set kostet regulär 169,99 Euro. Zum Verkaufsstart lässt sich auf der Amazon-Produktseite ein Coupon über 40 Euro aktivieren. Damit sinkt der Gesamtpreis auf 129,99 Euro oder rechnerisch rund 21,67 Euro pro Rauchmelder – der Hub ist dabei bereits enthalten.