Zum Verkaufsstart mit 30 Prozent Rabatt
Mit LED-Fluchtlicht: Neuer Matter-Rauchmelder von Meross
Meross erweitert sein Angebot an vernetzten Rauchmeldern um ein neues Modell mit integriertem LED-Fluchtlicht. Zum Verkaufsstart wird der einzelne Rauchwarnmelder bei Amazon mit 30-Prozent-Coupon für rund 25 Euro angeboten.
Die auffälligste Neuerung gegenüber dem bislang für 29,99 Euro angebotenen Modell ist das rote LED-Fluchtlicht. Dieses wird im Alarmfall automatisch eingeschaltet und soll insbesondere bei dichtem Rauch oder einem Stromausfall die Orientierung erleichtern. Meross empfiehlt das neue Modell unter anderem für Flure, Schlaf- und Kinderzimmer.
Dualsensor soll Fehlalarme vermeiden
Wie der bereits erhältliche Matter-Rauchmelder MA151H setzt auch das neue Modell auf zwei optische Sensoren. Damit soll das Gerät Rauch besser von Wasserdampf unterscheiden und die Gefahr von Fehlalarmen beim Kochen reduzieren. Ein engmaschiges Schutzgitter soll zudem verhindern, dass Staub oder Insekten in die Messkammer eindringen.
Der Rauchmelder selbst gibt im Ernstfall ein 85 Dezibel lautes Warnsignal aus. Sind mehrere Geräte über den Meross-Hub miteinander verbunden, schlagen alle zugehörigen Melder gleichzeitig Alarm. Dies soll auch dann funktionieren, wenn die Internetverbindung oder das WLAN ausfällt. Der MSH450-Hub besitzt darüber hinaus eine eigene Sirene mit einer von Meross angegebenen Lautstärke von 110 Dezibel.
Die grundsätzliche Technik hinter der Funkanbindung haben wir bereits bei unserer Vorstellung des ersten Matter-Rauchmelders von Meross ausführlich beschrieben.
MSH450-Hub für Matter erforderlich
Für die eigenständige Rauchwarnfunktion ist keine Internetverbindung nötig. Wer Benachrichtigungen auf dem iPhone, die Vernetzung mehrerer Melder oder die Einbindung in ein Smarthome-System verwenden möchte, benötigt jedoch den separat erhältlichen Meross-Hub MSH450.
Über diesen lässt sich der Rauchmelder per Matter mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings und Home Assistant verbinden. In der Meross-App stehen außerdem ein Selbsttest, Statusinformationen und ein bis zu zehn Jahre umfassendes Ereignisprotokoll zur Verfügung. Bei einem Alarm zeigt die App an, welcher Melder ausgelöst hat. Auch Automationen, beispielsweise zum Einschalten der Beleuchtung oder Abschalten einer vernetzten Steckdose, sind möglich.
Das Gerät wird mit vier austauschbaren AA-Batterien betrieben und kann wahlweise verschraubt oder mit einem Klebepad befestigt werden.
Sechser-Set inklusive Hub günstiger
Für die Ausstattung größerer Wohnungen und Häuser bietet Meross außerdem ein Paket mit sechs Rauchmeldern und dem Matter-Hub MSH450 an. Das Set kostet regulär 169,99 Euro. Zum Verkaufsstart lässt sich auf der Amazon-Produktseite ein Coupon über 40 Euro aktivieren. Damit sinkt der Gesamtpreis auf 129,99 Euro oder rechnerisch rund 21,67 Euro pro Rauchmelder – der Hub ist dabei bereits enthalten.
Leider will ich kein Hub :( Ansonsten ja eigentlich recht cool.
„ Damit soll das Gerät Rauch besser von Wasserdampf unterscheiden und die Gefahr von Fehlalarmen beim Kochen reduzieren.“
In der Küche werden doch sowieso keine Rauchmelder installiert, oder?
Hat bei mir schon einige Kochtöpfe gerettet. Die Meross sind sehr gut bei der Unterscheidung von Dampf und Rauch.
Das Angebot richtet sich wohl eher an Eigenheimbesitzer, die machen können, was sie wollen. In ner gemieteten Wohnung ist der/die Vermieter*in für die Installation verantwortlich. Da sollte man tunlichst nichts eigenes installieren.
Es gibt Wohnsituationen, wie zb offene Küchen, in denen die Trennung nicht ganz einfach ist. Da ist das dann von Vorteil
Der Hub ist ein no-go
Falsch. Der Hub kommuniziert mit dem Melden über eine niedrige Frequenz im Bereich von 430 MHz. Geht durch alle Wände durch, keine Reichweitenprobleme. Und keine Störungen durch WLAN, Zigbee und Bluetooth, die sich alle das gleiche Frequenzspektrum teilen. Außerdem kann der Hub über LAN angebunden werden. Und die Matterintegration in Home Assistant läuft auch super. Ich habe einige Hubs im Haus, aber dieser von Meross ist der letzte auf den ich verzichten würde.
Brauch ich die Bridge wirklich oder reicht Home Assistant als border router?
Ja, leider, der Melder selber kann kein Matter, deswegen der Hub. Damit für mich leider nichts.
Ausserdem suche ich immer noch so ewtas wie Google Nest. Einfach immer noch der beste Rauchmelder.
Die Melder piepen natürlich auch ohne Hub. Aber intelligent werden sie erst durch den Hub. Kann auch nicht ersetzt werden, da Hub und Melder ein eigenes Netzwerk aufbauen, das nicht durch andere Komponenten ersetzt werden kann.
Aber was heißt denn intelligent an der Stelle?
Okay, wenn sie vernetzt sind, piepen alle Rauchmelder im Falle eines Alarms. Was habe ich denn sonst noch für Vorteile, wenn die Rauchmelder im Heimnetz sind?
Ich nutze Home Assistant. Wenn ein Melder anschlägt öffnen alle Rollos und die Hue-Lampen gehen an. Klingt vielleicht übertrieben, aber im Ernstfall kann das den Unterschied machen. Und falls ich nicht zu Hause bin gibt’s die Pushnachricht. Das geht auch nur mit intelligenten Meldern.
Kein Matter over Thread, kein Rauchmelder von denen. So einfach ist das. Im Thread Netz ist mein IoT, im WiFi „echte“ Rechner.
Wenn der einfach WLAN machen würde mit mqtt, webhook oder sonstwas wäre es ein super Teil.
Ich habe die von Shelly, die können das, sind aber klein und wirken irgendwie nicht sehr robust…
Dann hast du aber das Problem, das die Batterie kaum hält. Deshalb nutzen die ja alle 433mhz
Hub? Nein Danke!
Also könnte ich diesen Melder nicht ohne Hub in Apple Homekit einbinden, oder?
Gibt es überhaupt vernetzte Melder ohne Hub für Homekit?
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass viele so eine Abneigung gegen Hub’s haben. Wenn man in einem typischen Haushalt von 50 – 100 smarten Endgeräten ausgeht, bieten Hub’s fast nur Vorteile:
– das eigene Netzwerk bleibt performanter, da für die vielen Clients viel weniger Verwaltungsaufwand betrieben wird.
– der Aufwand für Updates wird auf das Nötigste reduziert.
– der Stromverbrauch reduziert sich, da die Endgeräte im low-energie Spektrum funken.
– nicht jedes Endgerät muss die neusten Protokolle unterstützen, sondern nur der jeweilige Hub => langlebigkeit der Produkte.
– bei der Einführung neuer Technologien muss oft nur der Hub gewechselt werden. Z. B. wurden meine ca. 50 Philips-HUE Leuchten über Nacht Matter-kompatibel – sogar eine uralte HUE-Iris.
In wenigen Jahren werden wir schnell mehr Smart-Geräte als freie IPs im Netzwerk haben – wie soll das ohne Hub’s funktionieren.