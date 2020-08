Smartwatch-Geschäft: Jeder zweite Euro geht an Apple

Die Marktbeobachter von Counterpoint Research haben aktuelle Zahlen zum weltweiten Smartwatch-Geschäft vorgelegt und bestätigen der Apple Watch nicht nur den Erhalt der Führungsposition, im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2019 konnte Apples Computeruhr ihren Marktanteil an dem weltweit eingefahrenen Smartwatch-Umsatz sogar ordentlich ausbauen.

Während die Apple Watch in der ersten Hälfte 2019 schon 43,2% des global erzieltes Umsatzes für sich beanspruchen konnte, fällt inzwischen mehr als jeder zweite Euro in die aufgehaltene Hand Cupertinos.

Der Corona-Pandemie zum Trotz konnte der Smartphone-Markt zudem um stattliche 20% wachsen. Am besten verkauft hat sich im ersten Halbjahr 2020 die Apple Watch Series 5, Platz 2 ging an die Apple Watch Series 3. Ebenfalls in der Top-5 vertreten sind Modelle von Samsung, Huawei und Imoo.