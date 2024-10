SmartTrack Card E30: „Wo ist?“-Tracker mit Akku im Kartenformat

Die Anker-Marke Eufy hat die neue „SmartTrack Card E30“ vorgestellt, eine neue Version des bekannten Bluetooth-Trackers, der speziell für iPhone-Anwender entwickelt wurde und die ältere Variante der Karte mit fest verbauter Batterie ablöst. Die Karte soll euch helfen, persönliche Gegenstände über die „Wo ist?“-Applikation von Apple zu orten und ist für den Einsatz in Geldbörse und Portmonee optimiert.

Mit einer Dicke von 2,4 Millimetern (etwa so viel wie zwei reguläre Kreditkarten übereinander) und einem geringen Gewicht lässt sich die SmartTrack Card E30 unauffällig in Kreditkartenfächern verstauen. Hier sendet die Karte dann kontinuierlich Signale aus, die von allen iPhones in der unmittelbaren Umgebung empfangen und verarbeitet werden. Ein prägnantes Feature der Karte ist ihr lauter Alarm, der mit 80 Dezibel auch in geräuschvollen Umgebungen hörbar sein soll und das Auffinden der Karte erleichtern soll.

Die „SmartTrack Card E30“ ist wasserabweisend und damit auch für den Einsatz bei Regen geeignet. Die E30 unterscheidet sich von ihrer Vorgängerin durch eine wiederaufladbare Batterie mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Während das ältere Modell über eine fest verbaute, nicht wiederaufladbare Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu drei Jahren verfügte, lässt sich der Akku der neuen Version nach Ablauf eines Jahres einfach wieder aufladen.

Eufy legt der Karte dafür einen Adapter bei, der über ein herkömmliches USB-C-Kabel mit Strom versorgt wird. Ein besonderes Merkmal ist die Möglichkeit, über die eufy Security-App die Position eines Gegenstands auch mit Freunden und Familienmitgliedern zu teilen. Außerdem benachrichtigt die Karte euch über die „Wo ist?“-App, wenn ein Gegenstand versehentlich zurückgelassen wurde.

Darüber hinaus bewirbt Eufy den sogenannten Silent-Mode: Auch wenn das iPhone stummgeschaltet ist, kann es durch zweimaliges Antippen der Karte zum Klingeln gebracht werden, was die Suche nach dem eigenen iPhone erleichtern soll. Die neue SmartTrack Card E30 wird zusammen mit einem USB-C-Kabel und einem magnetischen Ladeadapter geliefert und wird in Kürze zu einem Preis von voraussichtlich 35 Euro in Deutschland erhältlich sein. Die alte Karte mit fest verbauter Batterie wurde bislang für 30 Euro verkauft und ist im Angebot aktuell für 16,99 Euro zu haben.

Modelle mit QI-Ladung ab 15 Euro

Anzumerken bleibt, dass Eufy nicht der erste Anbieter mit wiederaufladbaren “Wo ist?”-Karten ist. Hier bieten unter anderem Seinxon, Reyke und Euakee eigene Modelle an, die sich auch ganz ohne Adapter an drahtlosen MagSafe- beziehungsweise QI-Ladegeräten mit Strom versorgen lassen: