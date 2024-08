Discounter verkauft „Wo ist?“-Karte für den Geldbeutel für 12 Euro

Die mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible Smart Finder Card von Fresh’n Rebel war kürzlich schon mal im Rahmen einer begrenzten Sonderaktion erhältlich. Jetzt haben die deutschen Filialen der aus den Niederlanden stammenden Discountmarktkette Action das Produkt fest in ihr Angebot aufgenommen.

Mit einem Preis von 11,95 Euro handelt es sich hier ohne Frage um das derzeit günstigste Angebot in diesem Bereich. Insbesondere wenn man beachtet, dass die für den Geldbeutel bestimmte Karte mit einer aufladbaren Batterie mit 150m Ah Kapazität ausgestattet ist. Die Laufzeit pro Ladung wird mit bis zu sechs Monaten angegeben.

Die Abmessungen werden mit 86 x 54 x 2,5 Millimetern angegeben. Vom Format her ist die Karte damit mit einer EC- oder Kreditkarte identisch. Dem Werbespruch „So dünn wie eine EC-Karte“ stimmen wir angesichts dieser Werte allerdings nicht zu. Eine gewöhnliche Geldkarte ist weniger als einen Millimeter dick.

Falls jemand von euch bereits eine der „Wo ist?“-Karten von Fresh’n Rebel besitzt, kann er sie ja mal in einen Messschieber klemmen. Die 2,5 Millimeter werden von Action angegeben, was uns fast schon ein wenig zu dick erscheint. Konkurrierende Produkte sind hier in der Regel bereits ab einer Stärke von 1,6 Millimetern zu haben.

AirTag-Alternativen werden immer billiger

Die derzeit günstigste wiederaufladbare Alternative scheint der hierzulande noch relativ neu erhältliche Euakee Wallet Tracker zu sein, der sich nach Aktivierung eines Rabattcoupons bei Amazon für 16,80 Euro bestellen lässt.

Inzwischen finden sich im Bereich der AirTag-Alternativen aber fast schon täglich neue und stetig günstiger erhältliche Produkte von zumeist unbekannten China-Anbietern. Achtet hier wenn es geht aber immer darauf, dass ihr keine „Wegwerf-Karten“ erwischt, die lediglich mit gewöhnlichen Batterien ausgestattet und nach deren Ablauf für die Mülltonne bestimmt sind.