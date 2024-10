Post leitet eingehende Briefe jetzt auch per E-Mail weiter

Die Deutsche Post erweitert ihren als „digitalen Briefkasten“ beworbenen Service Postscan um die Möglichkeit, sich die digitalisierten Briefe auch als E-Mail zusenden zu lassen. Allerdings steht die zusätzliche Option nur für Kunden von GMX und Web.de zur Verfügung. Im Hintergrund steht eine erweiterte Kooperation zwischen der Post und dem hinter den beiden E-Mail-Diensten stehenden Anbieter 1&1.

Unter „Postscan“ versteht man die Möglichkeit, eintreffende Briefsendungen zu scannen und in digitaler Form bereitzustellen. Als Zielgruppe für diese Dienstleistung sieht die Post beispielsweise Urlauber oder Menschen, die sich auf einer längeren Geschäftsreise befinden. Auf Wunsch werden an eine bestimmte Adresse gerichtete Briefe automatisch digitalisiert und online für den Empfänger bereitgestellt.

Bislang gab es hier allerdings nur die Möglichkeit, sich die Briefinhalte über den Shop der Deutschen Post online anzeigen zu lassen. Die neue E-Mail-Option verspricht hier einen deutlichen Komfortgewinn, sofern man ein E-Mail-Konto bei den mit der Post kooperierenden Diensten hat.

Die Briefinhalte werden als PDF-Datei an die E-Mails angehängt. Die Post betont in diesem Zusammenhang, dass die Übertragung mithilfe von Transportverschlüsselung erfolgt und gewährleistet sei, dass die deutschen und europäischen Datenschutzstandards eingehalten werden. Die eingehenden E-Mails seien mit dem Logo der Deutschen Post klar gekennzeichnet und zudem markiere ein blauer Haken den Absender als „geprüft und authentisch“.

Für 15 Euro im Monat

Die Dienstleistung umfasst sämtliche scanbaren Sendungen, beispielsweise Postkarten, Briefsendungen oder Einschreiben. Die Datenerfassung erfolgt automatisiert in eigens hierfür eingerichteten „Scan-Zentren“. Die Original-Dokumente werden im Anschluss aufbewahrt und einmal im Monat gesammelt an eine vom Kunden genannte Adresse zugestellt. Die digitalen Dateien werden im Shop der Deutschen Post nach 90 Tagen gelöscht.

Die Deutsche Post berechnet monatlich pauschal 14,99 Euro für die Dienstleistung. Für die Weiterleitung per E-Mail fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die neue Option steht vom 29. Oktober an für Kunden von GMX und Web.de zur Verfügung.