Zwischen Ablehnung und Zustimmung: Jugendliche zum Handyverbot

Die Postbank hat sich angesichts der laufenden Diskussionen um Handyverbote an Schulen mit der Meinung von Jugendlichen zu diesem Thema befasst. Die Mehrheit spricht sich gegen ein pauschales Handyverbot aus. Dabei sprechen sich mit 56 Prozent weniger Befragte dagegen aus, als zunächst anzunehmen gewesen wäre. 37 Prozent der Jugendlichen würden eine solche Regelung dagegen ausdrücklich befürworten.

Nach Geschlecht unterschiedliche Sichtweisen

Gut die Hälfte der Befragten traut sich zu, das Smartphone verantwortungsvoll zu nutzen. Vor allem junge Frauen messen der selbstbestimmten Nutzung und der schnellen mobilen Kommunikation eine große Bedeutung bei und führen dies häufiger als junge Männer als Argument gegen ein Verbot an. Gleichzeitig zeigt sich, dass sie ihr Smartphone im Durchschnitt deutlich intensiver verwenden als männliche Jugendliche. Während junge Männer im Schnitt 34,3 Stunden pro Woche online sind, kommen junge Frauen auf 41 Stunden.

Die aktuelle Jugend-Digitalstudie der Postbank bestätigt dann auch, dass Smartphones aus dem Alltag der meisten Jugendlichen kaum noch wegzudenken sind. So nutzen 92 Prozent der 16- bis 18-Jährigen in Deutschland ein Smartphone und sind damit im Durchschnitt rund 37,5 Stunden pro Woche online.

Bewusstsein für Risiken im Schulalltag

Gleichzeitig sind sich viele Jugendliche der Schattenseiten bewusst. Ein großer Teil hält Einschränkungen für geeignet, um Ablenkungen im Unterricht zu reduzieren, die Konzentration zu verbessern und den Druck ständiger Erreichbarkeit zu verringern. Besonders Schülerinnen erwarten zudem, dass ein Handyverbot die persönliche Kommunikation in den Pausen stärken könnte, während dieser Aspekt für Schüler eine deutlich geringere Rolle spielt.

Über alle Endgeräte zusammen liegt die durchschnittliche Onlinezeit der Befragten sogar bei 65,5 Stunden pro Woche. Dies entspricht mehr als neun Stunden täglich, das sind sechs Stunden weniger als im Jahr davor.