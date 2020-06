Smartphone-Verkäufe: Apple übersteht Corona vergleichsweise gut

Wenngleich es sich nicht um offizielle Zahlen handelt, dürfte sich der Trend der von den Marktforschern Gartner veröffentlichten Smartphone-Verkaufszahlen für das erste Quartal 2020 im Großen und Ganzen bestätigen: Der Absatz von Neugeräten ist deutlich eingebrochen, Apple kommt dabei allerdings vergleichsweise glimpflich davon.

Samsung und Huawei müssen in den ersten drei Monaten des Jahres mit Verlusten von weit mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurechtkommen. Dagegen hat sich Apple mit einem Minus von 8,2 Prozent geradezu gut gehalten. Xiaomi kann mit 1,4 Prozent im Plus sogar ein leichtes Wachstum verzeichnen.

Hauptgrund für die negative Entwicklung dürfte die Corona-Pandemie und die damit verbundenen. Produktionseinschränkungen sein. Gartner zufolge verzeichnet die Smartphone-Industrie dadurch den schlimmsten Einbruch in ihrer Geschichte.

Mit Preissenkungen in China will Apple den Verkauf von Neugeräten außer der Reihe ankurbeln. Einem CNBC-Bericht zufolge bietet Apple die aktuellen iPhone-Modelle im Rahmen der wohl mit dem Black Friday vergleichbare chinesischen Aktionstage „6.18“ bis zu 13 Prozent günstiger an.