Smartphone-Awards: Im Blindtest überzeugt die Kamera des Pixel 6a

Die ausführlichen Ergebnisse verbunden mit einer Begründung für die jeweilige subjektive Bewertung haben wir ganz unten in Videoform eingebettet. In der Folge nun noch eine Übersicht der einzelnen Kategorien – das iPhone taucht hier anders als im vergangenen Jahr nur noch einmal auf.

Rehabilitiert wird das iPhone 14 Pro erst im persönlichen Jahresrückblick von Marques Brownlee. Hier kann sich dann zum vierten Mal in Reihe ein Apple-Gerät als Smartphone mit dem besten Kamerasystem an der Spitze platzieren. Über die reine Bildqualität beim Fotografieren hinaus spielen hier auch die Videoaufnahme sowie generelle Kamerafunktionen eine Rolle. Das iPhone stellt nach Meinung des YouTubers den Rest der Mitbewerber insbesondere dadurch in den Schatten, dass sich die Kamera schnell öffnet, die Autofokus-Funktion hervorragend arbeitet und die guten Videoaufnahmen durch hervorragende Audioqualität ergänzt werden.

Bevor uns der generellen Auszeichnung der Smartphone-Neuheiten in den unterschiedlichen Kategorien widmen, werfen wir noch einen Blick auf die Ergebnisse des oben angesprochenen Kameratestes. Wer das neue iPhone hier auf den vorderen Rängen erwartet hat, wird enttäuscht. Bei mehr als 20 Millionen abgegebenen Stimmen konnte sich das Pixel 6a von Google noch vor dem aktuellen Google-Flaggschiff Pixel 7 Pro und dem Asus Zenfone 9 an erster Stelle platzieren. Das iPhone 14 Pro muss sich im Fotovergleich der Nutzer lediglich mit dem siebten Platz zufrieden geben.

Ihr erinnert euch an den Smartphone-Kamera-Test von MKBHD ? Inzwischen liegen die Ergebnisse hierzu vor und darüber hinaus hat der YouTuber auch seine allgemeine Einschätzung zu den in diesem Jahr erschienenen neuen Smartphone-Modellen veröffentlich.

