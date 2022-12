Smartphone-Kamera-Test: Eure Stimme ist gefragt

In diesem Jahr nehmen 16 verschiedene Smartphones an dem Wettbewerb teil und ihr könnt euch sicher sein, dass auch die neuesten iPhone-Modelle als Kandidaten vertreten sind. Die Abstimmung verläuft allerdings vollkommen anonym. Ihr müsst dabei schlicht und einfach das jeweils bessere von zwei einander gegenübergestellten Aufnahmen auswählen – diese Vergleichsreihe läuft dann so lange, bis der auf euren Angaben basierende Gewinner feststeht und wird für jede de Kategorien „Standard“, „Low-Light“ und „Porträtmodus“ wiederholt.

Insert

You are going to send email to