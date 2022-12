iOS 16: Den iPhone-Sperrbildschirm personalisieren

Das neu von Apple Deutschland veröffentlichte Video „So personalisierst du den Sperrbildschirm auf deinem iPhone“ kommt vom Zeitpunkt her natürlich ganz besonders passend für all jene, die sich zu Weihnachten über ein passendes Gerät und damit verbunden die neuen Funktionen von iOS 16 freuen konnten. Die Erklärung könnte aber durchaus auch Nutzer dazu animieren, die neuen Sperrbildschirm-Optionen zu verwenden, die bislang schlichtweg zu bequem waren, sich mit dem Thema zu befassen.

