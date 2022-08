Smartmi P2 Air Purifier: Neuer HomeKit-Luftreiniger kommt mit Akku

Passend zum Thema an dieser Stelle nochmal die Erinnerung an den kürzlich vorgestellten Airversa Purelle, den ersten Luftreiniger mit Thread-Anbindung, den wir hier ausführlich vorgestellt haben.

Als Beispiel für die Reinigungsleistung des Geräts gibt der Hersteller einen Raum mit knapp 29 Quadratmetern an, den der Smartmi P2 dank seiner Reinigungsleistung von 240 Kubikmeter pro Stunde in nur zehn Minuten durchgelüftet hat. Der Luftreiniger ist mit einem vierschichtigen H13-Filter ausgestattet und soll 99,97 Prozent aller Pollen, Feinstaub und sonstigen Partikel mit einer Größe von 80 Nanometern und darüber aus der Raumluft entfernen.

Mit einem Akku ausgestattete Luftreiniger sind zunächst mal nicht grundsätzlich neu, doch haben wir diesbezüglich bislang eher kompakte Tischgeräte vor Augen. Der Smartmi P2 dürfte in den Abmessungen allerdings seinem 22 x 22 x 36 Zentimeter großen Vorgänger ähneln und kommt nicht umsonst mit einem Tragegriff ausgestattet. Die Laufzeit im Akkubetrieb gibt der Hersteller mit bis zu 24 Stunden an.

Mit dem Smartmi P2 Air Purifier steht eine neue Version des mit Apple Home kompatiblen Luftreinigers in den Startlöchern. Die wohl bemerkenswerteste Neuerung im Vergleich zum Vorgängermodell P1 dürfte die Tatsache sein, dass das Gerät mit einem Akku ausgestattet ist und somit auch ohne Steckdose in der Nähe betrieben werden kann.

