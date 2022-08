Philips Hue Tap Schalter steuert Szenen abhängig von der Tageszeit

Der seit Juni erhältliche Philips Hue Tap Schalter lässt sich ab sofort noch vielseitiger programmieren. Das neueste Update für die App des Herstellers ergänzt die vorhandenen Optionen um eine Zeitkomponente.

Der innere Kreis des teils auch „Tap Dial“ genannten Schalters ist in vier separat belegbare Tastensegmente unterteilt, die sich wie von anderen Hue-Schaltern gewohnt mithilfe der Philips-Hue-App konfigurieren lassen. Die neu verfügbare Version 4.24.0 der App ergänzt nun obendrauf noch die Option, die Belegung dieser vier Schalter zusätzlich auch von der Tageszeit abhängig zu machen.

Darüber hinaus bietet der Hue Tap Schalter von Haus aus auch eine Dimmfunktion, hierfür dreht man an dem die Schalter-Viertel einkreisenden, rundumlaufenden Rad.

Der Philips Hue Tap Schalter ist zum Preis von 49,99 Euro wahlweise in Weiß oder Schwarz erhältlich und neben der Integration in das Beleuchtungssystem des Herstellers auch mit Apple Home kompatibel. Im Lieferumfang ist eine Wandhalterung enthalten, sodass ich der Schalter wahlweise an der Wand befestigen wie auch einfach auf den Tisch legen lässt. In der Wandhalterung findet der Schalter magnetischen Halt, alternativ dazu lässt er sich auch an anderen magnetischen Oberflächen befestigen

Szenen teilen und schneller Home-Wechsel

Das aktuelle Update der Philips Hue App bringt noch zwei weitere, ein wenig versteckte Neuerungen. So lassen sich Lichtszenen nun teilen und Hue-Nutzer mit mehreren Installationen beziehungsweise Bridges können schneller zwischen diesen wechseln.

Die Teilen-Funktion für Szenen wird euch angeboten, wenn ihr auf die drei Punkte einer Szenen-Karte tippt. In der Folge stehen euch hier dann die von iOS standardmäßig angebotenen Teilen-Funktionen zur Verfügung.

Die Möglichkeit zum schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Hue-Installationen erreicht man, indem man die Zuhause-Taste unten links länger gedrückt hält.