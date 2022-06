Apple-Watch-Auszeichnung: Für 20 Minuten Yoga gibts eine Medaille

Ein Apple-Klassiker am Rande: Während die besagte Fitness-App über Jahre hinweg sowohl auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch unter dem Namen „Aktivität“ zu finden war, hat Apple die Anwendung schon vor geraumer Zeit auf dem iPhone in „Fitness“ umbenannt. Warum der mit gleichem Symbol auf der Apple Watch vorhandene Ableger der Anwendung weiterhin „Aktivität“ und nicht „Fitness“ heißt, hat entweder uns nicht ersichtliche, tiefere Gründe, oder liegt schlichtweg daran, dass die Entwickler-Teams bei Apple teils konsequent auf ihren Bereich bezogen arbeiten, und der hier und da nötige Austausch zu oft unter den Tisch fällt.

