Smarthome-Türschloss: Tedee bald mit Fingerabdruck – Aqara und SwitchBot günstig

Der Dezember scheint nicht die schlechteste Zeit zu sein, wenn man sein Türschloss auf „smart“ umrüsten will. Die elektronischen Türschlösser von Aqara und SwitchBot sind momentan zum Bestpreis erhältlich. Falls ihr dagegen auf Tedee setzt, dürft ihr euch auf die zeitnahe Einführung des mit einem Fingerabdrucksensor ausgestatteten Tedee Keypad Pro freuen.

Tedee hat die Erweiterung für sein hier von uns vorgestelltes elektronische Türschloss Tedee Go bereits in der vergangenen Woche angekündigt, bislang aber weder ein konkretes Datum genannt noch Angaben zum Verkaufspreis gemacht. Es war lediglich die Rede davon, dass die Markteinführung in Kürze bevorsteht.

Mittlerweile findet sich das neue Produkt allerdings bei den ersten Onlinehändlern gelistet. Der Tedee-Vertriebspartner Reichelt nennt damit verbunden den 27. Januar als Termin für den Verkaufsstart und gibt den Preis mit 129 Euro an.

Das Tedee Keypad Pro kommuniziert über Bluetooth mit dem Türschloss und erlaubt nicht nur den Zutritt per Nummerncode, sondern ermöglicht es auch, die Tür mit einem hinterlegten Fingerabdruck zu öffnen.

Aqara U200 kommt inklusive Apple HomeKey

Der Fingerabdruck hat sich bei uns längst als favorisierte Methode zum Aufsperren der Haus- oder Wohnungstür durchgesetzt. Die Technologie ist höchst zuverlässig und vor allem auch deutlich schneller als die sonst in Verbindung mit elektronischen Türschlössern verfügbaren Methoden. Nummerncode, Apple Watch oder Smartphone kommen eigentlich nur noch zum Einsatz, wenn der Fingerscan aufgrund von Feuchtigkeit oder dergleichen nicht möglich ist.

Im Praxiseinsatz schlägt sich hier das derzeit für 179 Euro erhältliche Aqara Smart Lock U200 hervorragend. Wir haben das Türschloss bei seiner Markteinführung ausführlich vorgestellt, als Besonderheit ist hier die Integration von Apple HomeKey zu erwähnen. Neben Nummerncode, Fingerabdruck und der gewöhnlichen App-Integration genügt es beim Aqara U200 auch, das iPhone oder die Apple Watch einfach ans Nummernpad zu halten, um die Tür zu öffnen.

Ebenfalls mit Fingerabdrucksensor und HomeKit-Integration ist das SwitchBot Lock Pro ausgestattet. Hier müsst ihr jedoch auf die HomeKey-Funktion verzichten. Das aus dem Schloss und dem Keypad bestehende Komplettpaket ist hier aktuell für 169 Euro erhältlich.