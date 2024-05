SwitchBot Lock Pro: Smarthome-Türschloss unterstützt Fingerabdruck und NFC-Tags

Das SwitchBot Lock Pro ist die überarbeitete Version des ursprünglichen Smarthome-Türschlosses von SwitchBot. Die wichtigste Verbesserung auf Softwareseite dürfte die Unterstützung von Matter und damit die Möglichkeit sein, das Lock Pro auch in HomeKit zu integrieren. Zudem hat der Hersteller das Gerät mit einem deutlich stärkeren Motor ausgestattet, das gesamte System beschleunigt und die Batterielaufzeit auf nun bis zu neun Monate verlängert.

In der Funktionsweise unterscheidet sich das SwitchBot Lock Pro nicht von den Nachrüstlösungen anderer Hersteller. Es wird vorausgesetzt, dass ihr ein Türschloss habt, das sich auch dann von Außen bedienen lässt, wenn auf der Innenseite ein Schlüssel steckt. Dieser Schlüssel wird dann durch das Motorschloss bedient, während die Außenseite unverändert bleibt und die Tür somit auch weiterhin jederzeit mit dem gewohnten Schlüssel geöffnet werden kann.

Für die Montage liefert SwitchBot zwei verschiedene Grundplatten für unterschiedliche Schlosshöhen mit. Die passende Platte wird mit einem 3M-Klebepad fixiert und hält auf einer zuvor gereinigten glatten Fläche absolut zuverlässig. Dann wird noch das Schloss auf die Platte geklickt sowie ein kleiner Magnet seitlich am Türrahmen befestigt, die restliche Installation erfolgt dann mithilfe der SwitchBot-App.

Set mit Hub und Keypad empfehlenswert

Unbedingt anzumerken ist, dass das SwitchBot Lock Pro erstmal nur über Bluetooth kommuniziert. Um eine Fernbedienung zu ermöglichen und das Türschloss in HomeKit oder andere Smarthome-Systeme einzubinden, ist ein zusätzlicher Hub erforderlich. SwitchBot bietet das Schloss in verschiedenen Bundles an, die hier besprochene Top-Ausstattung hat neben dem Hub noch ein Keypad mit Fingerabdrucksensor mit dabei und schlägt mit 239,99 Euro zu Buche. Alleine gibt es das Schloss bereits für 139,99 Euro und auf diese Preise sollte es mit dem Aktionscode „SPAREN SIE 80“ aktuell 20 Euro beziehungsweise 50 Euro Rabatt geben.

Während der Inbetriebnahme führt die App zunächst durch einen Kalibrierungsprozess. Anschließend ist das SwitchBot Lock Pro einsatzbereit und kann mit weiterem Zubehör verknüpft werden. Dank der Matter-Anbindung kann man das Türschloss auch in HomeKit anzeigen, von dort aus steuern und beispielsweise in Automationen einbinden.

Deutlich mehr Funktionen als das schlichte Öffnen und Schließen der Tür hält allerdings die App des Herstellers bereit, insbesondere wenn man das Schloss gemeinsam mit dem Keypad verwendet.

Tür per Zahlencode, Fingerabdruck oder NFC öffnen

Das zugehörige Keypad wird außen in Bluetooth-Reicheweite vom Schloss angebracht und erweitert das SwitchBot Lock Pro um gleich drei zusätzliche Öffnungsmechanismen: Per Zahlencode, Fingerabdruck und NFC.

Die Zahlencodes und Fingerabdrücke werden über die SwitchBot-App verwaltet und Benutzern zugeordnet. Dabei werden sowohl dauerhafte als auch zeitlich begrenzte oder einmalige Zugriffsberechtigungen unterstützt. Die Benutzung des Schlosses wird protokolliert und man kann sich auf Wunsch auch per Push-Mitteilung darüber informieren lassen, wenn die Tür betätigt wird.

Das Keypad mit Fingerabdrucksensor ist hier seit gut einer Woche gemeinsam mit dem SwitchBot Lock Pro im Testbetrieb und arbeitet zuverlässig und schnell. Die Möglichkeit, die Tür per Fingerabdruck zu öffnen, ist dabei natürlich besonders komfortabel. Die Batterielaufzeit für das Keypad wird von SwitchBot mit bis zu zwei Jahren angegeben.

Eine nette Idee sind übrigens die sogenannten virtuellen Passcodes. Wenn man sich beobachtet fühlt, kann man beim Öffnen auch längere Zahlenfolgen eingeben, die jedoch den eigentlichen Öffnungscode enthalten. Zudem lassen sich auch Passcodes erstellen, die eine Mitteilung an andere Nutzer senden und die dann Verwendung finden sollen, wenn man sich in Gefahr wähnt.

Als zusätzliche Option kann das Keypad auch als NFC-Lesegerät verwendet werden. Eine kompatible Karte ist im Lieferumfang enthalten – weitere NFC-Tags und Karten werden von SwitchBot separat verkauft – ihr könnt hier leider keine x-beliebigen NFC-Tags oder gar das iPhone verwenden. Die Verwaltung der „NFC-Öffner“ läuft ebenfalls über die SwitchBot-App, sodass sich beispielsweise verlorene Tags auch jederzeit deaktivieren lassen.

Nachrüstlösung erhält ursprüngliches Schloss

Die Möglichkeit zum manuellen Betrieb des Schlosses bleibt auch mit dem SwitchBot Lock Pro jederzeit gegeben. Von außen kann man wie gesagt jederzeit auch mit einem Schlüssel auf- oder zuschließen. Auf der Innenseite der Tür kann man den runden Knauf am Schloss drehen, um den integrieren Schlüssel zu bewegen. Einfacher und schneller geht das durch einen Druck auf die in den Knopf integrierte Taste. Insgesamt listet SwitchBot 15 verschiedene Optionen für die Bedienung des Schlosses.

In Sachen Funktion und Leistungsumfang muss sich das SwitchBot Lock Pro nicht vor den sonst am Markt erhältlichen Produkten verstecken und kann hier besonders mit Alleinstellungsmerkmalen wie der NFC-Unterstützung punkten. Wie gut sich der schwarze Klotz optisch bei euch einfügt, dürfte im Wesentlichen vom Aussehen eurer Haustür abhängen.