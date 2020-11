Smarthome: Funktionserweiterungen für Nuki und Roborock

Nuki und Roborock bauen die Smarthome-Integration ihrer Produkte weiter aus. Nuki unterstützt jetzt die neuen iOS-Widgets und Roborock vereinfacht das Einrichten von Siri-Kurzbefehlen.

Nuki ist für sein bereits ausführlich von uns vorgestelltes HomeKit-Türschloss bekannt. Der österreichische Hersteller bietet die Erweiterung für bestehende Schließzylinder bereits seit mehreren Jahren an und liefert per Update regelmäßig Verbesserungen nach. So auch aktuell. Mit der neu veröffentlichten App-Version 2.7.1 bietet Nuki nun Widgets für iOS 14 und dazu noch eine Reihe weiterer Verbesserungen an, darunter die Möglichkeit zur automatischen Installation von Firmware-Updates und der Anzeige von Batteriewarnungen für das als Zubehör erhältliche Keypad.

Roborock-Sauger mit Siri-Kurzbefehlen steuern

Roborock stellt Saugroboter mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis her. Zuletzt haben wir hier das aktuelle Flaggschiff Roborock S6 MaxV vorgestellt, als persönliche Empfehlung reichen wir aber immer noch gerne den mittlerweile oft für 350 Euro erhältlichen Roborock S5 Max weiter.

Hier wurde mit der aktuellen Version der Roborock-App die Unterstützung von Siri-Kurzbefehlen integriert. Im App-Bereich „Sprachsteuerung“ bietet der Hersteller jetzt verschiedene Aktionen zur Auswahl, die sich mithilfe von wenigen Klicks als Siri-Kurzbefehle festlegen lassen.