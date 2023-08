Smartes Türschloss: Tedee führt „Hold to Unlock“ ein

Für eben jene Zugangslösung hat Tedee die hauseigene Applikation nun um die neue Funktion „Hold to Unlock“ erweitert und will damit versehentlichen Türöffnungen entgegenwirken. Anders als bei der bisherigen „Tap to open“-Funktion muss der Bildschirm des iPhones nun etwas länger berührt werden , ehe das Relais seinen Impuls empfängt.

Beim „ BleBox Smart Relais Modul “ handelt es sich um eine Unterputz-Lösung, die per WLAN in das Heimnetz eingeklinkt wird und anschließend die Steuerung von Garagentoren, Schranken und anderen Zugangssystemen übernehmen kann, die mit einem elektrischen Signal geöffnet werden.

