New York verbietet TikTok: Angst vor China und vor Spätfolgen

Parallel zu den Verboten in einzelnen Jurisdiktionen arbeitet der amerikanische Senat an ein landesweiten Verbot, der Kurzvideo-Applikation. Dieses wird jüngsten Umfragen zufolge von einem großen Teil der Amerikaner befürwortet.

New York folgt damit der EU-Kommission, die die Nutzung von TikTok auf Dienstgeräten bereits Anfang des Jahres untersagt hatte. Der Bundesstaat New York hat TikTok schon vor drei Jahren von den Geräten seiner Mitarbeiter verbannt.

Oder werden wir in zehn Jahren vergleichbar hektisch auf das suchtähnliche Phänomen reagieren, wie in den 90er-Jahren auf Zigaretten, die den naiven Markt ebenfalls im Sturm erobern konnten, noch lange bevor ihre negativen Auswirkungen sichtbar wurden.

Was genau stellt der andauernde Kurzvideo-Konsum mit den sich noch in der Entwicklung befindlichen Gehirnen der nächsten Generationen an? Gehört die Dauerberieselung heutzutage schlicht zum Alltag junger Menschen und wird keine langfristigen Folgen hinterlassen ?

Insert

You are going to send email to